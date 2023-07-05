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iPhone越用越不順？外媒曝規格差異影響運行

▲iPhone RAM差異會影響運行。（圖／PhoneArena）

▲iPhone RAM差異會影響運行。（圖／PhoneArena）

記者陳俐穎／綜合報導

使用iPhone的用戶，很多都使用好幾年，不過隨著手機的年紀越來越大，也會發現手機的速度或處理能力逐漸變慢，外媒報導也發現，除了手機老化之外，就算是較新的機型也會有速度差異，原因就出在RAM上。

根據外媒Phonearena報導指出，記者目前使用 iPhone 13 mini ，但卻發現處理速度越來越慢，甚至連發布推特文章前切換網頁，也會造成文章遺失，被迫重新載入。不過相對來說，iPhone 14 Pro就沒有這個問題。

兩者差異到底在哪裡呢？iPhone 13與14系列的處理器僅相差一代，因此報導認為差異可能在於RAM的大小不同。iPhone 13的RAM大小為4GB，而iPhone 14 Pro的RAM大小則為6GB。

而後對兩款手機進行實際測試，將兩台手機同時開啟20個App，並且持續切換，在這個階段兩款手機都能夠維持App運行。後續測試開啟30款App同時運作，並且在後台來回切換，這時候iPhone 13就「撐不住」，有10款App直接被重新載入，而iPhone 14 Pro僅有1款被關閉。

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