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怕爆iPhone原相機？內行曝2招「擺脫大臉照」：皮膚看起來更好

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲用iPhone原相機也能拍出小臉長腿照。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

很多人都怕被iPhone原相機拍，覺得照片中的自己臉很大，跟想像中完全不一樣。臉書粉專「魚漿夫婦」日前發文，轉PO推特網友2招拍法，第一招不但臉看起來不會變大，呈現的皮膚狀況也比較好。第二招甚至可以讓臉看起來變小、身材變好。

「魚漿太太也推薦的拍照技巧，有iPhone的朋友可以試試看。」粉專「魚漿夫婦」轉貼並翻譯一則推特文，該名推特網友指出，「使用iPhone拍照時，如果從遠處放大拍攝（據說可以放大2至3倍），不會被默認的廣角拉伸而讓臉部看起來變大，而且不知怎麼的，皮膚看起來也更加美麗。」

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推特網友就表示，這樣拍的話，「對於對普通相機有恐懼心理的人來說，這個問題可能會真正得到解決。」接著又透露一招，「如果從近處拍攝，將焦距設定為0.7倍，可能會使臉部看起來更小、身材更好，所以請一定要試試看。」貼文一出，網友們紛紛心動，「先存起來給朋友 XD」、「筆記筆記。」

還有內行補充，「因為拍廣角的拉伸邊緣裁掉了，如果用廣角鏡頭拍攝，可以把腿部放近相片邊緣，會拍出大長腿～（但謹記，上方面部不要靠近另一邊的邊緣）」、「如果是從遠處放大拍攝的話，Pro系列因為有光學變焦，所以畫質不變。但若是使用普通的數字系列的話，只有機械變焦照片，可能會因為畫質降低而糊掉。結論，從近處拍設定0.7倍，對於使用的iPhone機種的限制相對比較少。」

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