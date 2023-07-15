小品盆栽雅風展吸引目光　引領台灣盆栽藝術新風潮

▲由中華小品盆景協會主辦「雅風展」於新竹縣竹北市成功國中舉行。（圖／中華小品盆景協會提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

在藝術、創新和文化的交織中，一場盆栽的盛會「雅風展」於新竹縣竹北市成功國中隆重揭幕。由中華小品盆景協會主導並獲得成功國中的全力協助，此次展覽的開幕在熱舞社學生的動感舞蹈下，營造出了一種藝術與生活交融的氛圍。

本次展覽件數高達150件，突破了以往的記錄，讓展場更顯豐富熱鬧。會長江瑞湧於開幕式上表示，這次的展覽是中華小品盆景協會自成立以來第七屆的作品展，雅風展是讓全體會員聚在一起，分享他們對於盆栽藝術的熱情與心得，所以，這不僅僅是一場展覽，而是一場藝術和創新的盛宴，更是一個讓人們體驗和欣賞小品盆景藝術的機會。

▲▼主委彭冠今說，希望透過這個展覽，讓更多的人認識到小品盆景的藝術。

江瑞湧會長表示，每一個參展的盆景都是會員們用心靈和技巧鑄造出來的藝術品，這些作品不僅代表了他們的創新思維和獨特見解，也是對藝術熱愛和尊重的具體體現。期待大家在為期三天的展覽中，一同感受到這些作品所散發出的魅力，並從中得到啟發和享受。”

主委彭冠今說，希望透過這個展覽，讓更多的人認識到小品盆景的藝術，並了解它如何反映出我們對大自然的敬愛和珍視，同時，期待透過這次展覽，推動台灣盆栽產業的發展，讓盆栽藝術可以深入人心。”

在眾多精彩絕倫的作品中，洪崑明先生的盆景作品憑藉其獨特的設計和精細的手工技巧，獲得了雅風獎暨市長獎的肯定。而周海燕女士的作品則以台灣本土樹種的魅力和創新的設計理念，贏得了台灣樹種獎。

▲▼本次展覽件數高達150件，突破了以往的記錄，讓展場更顯豐富熱鬧。