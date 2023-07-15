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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

2024立委初探／搶攻國會席次！藍有望衝破50席　躍升最大黨

▲▼國民黨 「政黨輪替、台灣更好」誓師大會，黨主席朱立倫與總統參選人侯友宜。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨已完成提名63席。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2024總統暨立委大選將在明年1月13日投開票，截至本周為止，73席區域立委，國民黨已完成提名63席。由於民進黨執政已8年，基於分裂投票及民心思變，全數113席立委之中，藍營區域立委部分，有望從現有的23席增加10席以上，若再加上不分區13席，還有3席原住民席次，便有望突破50席，躍升國會最大黨。

國民黨高層指出，目前仍有10席區域立委未提名，其中有幾個選區苦無人選，其中在嘉義縣第二選區禮讓出身綠營的前立委林國慶，對戰民進黨立委陳明文之子陳冠廷；而台南第二選區則是與無黨籍台南市議員陳昆和合作，迎戰民進黨立委郭國文。至於台中第一選區，民眾黨已徵召前立委蔡壁如參選，挑戰立法院副院長蔡其昌，而外傳國民黨有意在這區禮讓，促成「藍白合」。

針對選情，黨高層評估，蔡英文2020年創下史上最高817萬票，但民進黨立委席次卻不升反降，這代表選民已有「分裂投票」傾向，而這次選戰更是綠營執政8年的總檢討，民心思變之下，相信藍委席次會開出佳績。

盤點全台關鍵選區，台北市第二選區由游淑慧出戰，綠營王世堅跟何志偉的初選裂痕至今難以化解，游則穩紮穩打且有空戰優勢，有望漁翁得利。台北市第四選區因為民進黨的高嘉瑜，自身基本盤不穩，又有台灣基進吳欣岱分票，因此國民黨提名的李彥秀有望重返立院。

台中市第二選區由顏寬恒出戰，地方分析，林靜儀不再是此次選戰唯一焦點，議題能力隨之減弱，而顏家基層實力雄厚，也與民眾黨主席柯文哲友好，有望一雪前恥。

▲顏寬恒。（圖／記者許權毅攝）

▲顏寬恒有望一雪前恥。（圖／記者許權毅攝）

台中市第五選區由黃健豪出戰，地方表示黃年輕、勤奮，跟現任立委莊競程伯仲之間，且去年藍營大勝九合一選戰，盤勢已然翻轉，加上市長盧秀燕、紅派少主江啟臣全力加持，有望開出紅盤。台南市第六選區由陳以信出戰，地方分析，王定宇受新潮流包夾，且近年涉入桃色風波，陳則早早布局經營，有望突圍而出。高雄市第三選區由李眉蓁出戰，該區去年議員藍得5席、綠僅3席，民進黨現任立委劉世芳忽然棄選，咸認李眉蓁有望獲勝。

基隆市選區由林沛祥出戰，綠營原提名張秉鈞，未料張因涉賄退選，改由鄭文婷參戰，綠營盤勢混亂，反觀林出身政治世家，雙親為前市長林水木、前立委徐少萍，並有現任市長謝國樑全力加持，有望輕騎過關。南投第二選區由游灝出戰，其對手蔡培慧是在全國矚目之下贏得補選，但本次選戰難以博取全國關注，席次恐拱手相讓。此外，台東縣選區由黃健賓出戰，因綠營劉櫂豪、賴坤成分裂，綠地有望變藍天。

▲國民黨主席朱立倫主持中常會，徵召侯友宜參選總統。（圖／記者林敬旻攝）

▲黨高層分析，若總統候選人侯友宜的選情能穩定下來，國民黨取得過半的絕對多數席次也有可能。（圖／記者林敬旻攝）

據估計，國民黨區域立委有望從現有的23席增加10席以上；不分區立委則受到民眾黨崛起的影響恐成長有限，預估維持平盤13席，而原住民席次亦維持3席，全部加總可達50席以上，極有可能一躍成為國會最大黨。黨高層進一步表示，若總統參選人侯友宜的選情能穩定下來，國民黨取得國會過半的絕對多數席次，也不是不可能。

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