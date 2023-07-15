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責怪伴侶「都是你不相信我！」　製造假訊息是為了「控制另一半」

▲▼情侶吵架,夫妻吵架。（圖／CFP）

▲夫妻或伴侶吵架時，若有一方刻意製造「虛假資訊」，往往會引發對方認知失調。（圖／CFP）

文／羅伯特‧紐伯格（Robert Neuburger）
摘自／寶瓶出版《有毒的話語：親密關係裡的話語控制

一對夫妻經由他們的女兒聯繫到我。夫妻兩人都來了。女方六十歲，男方六十四歲，兩個人長相都不錯，體態年輕。男方說出他們之間的問題：由於女方頻繁出軌，他們的婚姻出現了嚴重的危機。兩人之間的衝突非常激烈，他們的孩子不得不把他們分別接回自己家住。

女方住在其中一個女兒家裡，男方住在另一個女兒家裡。這對夫妻有四個孩子：最大的那個住在市區，離婚了，是兩個小孩的父親；老二，就是把母親接回家住的那個，三十七歲。那個時候，她還在鬧離婚；老三，三十五歲，單身；老四，就是把父親接回家住的那個，三十二歲，是兩個孩子的媽媽，正在打離婚官司。

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這對老夫妻中的男方現在已經退休了。他當過工程師，經歷了公司重組、集體裁員，後來就不當工程師了。他選擇繼續讀書深造，完成學業後，當了老師。女方只是偶爾出去工作。為了方便男方工作，這對夫妻帶著孩子們，搬了好幾次家。現在，夫妻兩人在男方的故鄉定居。

男方經常憂鬱，前後四次住進了精神病院。醫生說他有嫉妒妄想症（dlires de jalousie），需要服用安定類藥物來進行治療。這四次的情形似乎是重複的：男方認為自己找到了女方出軌的證據，而女方則極力否認，將男方的猜疑歸咎為憂鬱症。（在諮商過程中，妻子說她丈夫有一次在動手術前拒打麻醉，說明他的狀況有多嚴重。）

然而，劇情的發展出現了轉折。

來諮商之前，姑媽提醒小女兒說，她的父母可能會發生激烈的爭吵。為了控制局面，小女兒決定跟著父母一起來諮商。來的時候，她是站在她媽媽那邊的，她也認為父親有病態的嫉妒和憂鬱症，應該早點接受治療。結果，她發現父親的猜疑才是有事實依據的！

真相的揭露源於幾封「匿名」信的出現。這些信是她母親寫給她情人的老婆的。她母親的情人在跟她父親對質的時候，不僅承認了出軌一事，還叫她父親管好自己的老婆⋯⋯

這幾封信，如同晴天霹靂一般擊中了這個家庭。知道真相後，每個人都不得不重新思考過往的種種。女兒們很怕父親會殺掉母親。神奇的是，這對夫妻很快就和好了，因為看著被子女責備的妻子，丈夫產生了憐憫之心！

為什麼她要向丈夫傳遞虛假資訊？

我詢問女方這麼做的原因，想知道為什麼她要向自己的丈夫傳遞虛假資訊。

她的回答相當驚人：「我說的是實話呀，我這麼做，是為了這個家的安寧！」

這個案例說明了一個重要的點。是什麼讓祕密變成了致命的毒藥？我的猜想是，在某個時刻，祕密的某些蛛絲馬跡可能會被人察覺，也就是說，儘管有所察覺，但是證據並不確鑿。

而控制者為了抹去那些可見的痕跡，防止祕密被暴露，就會對可能發現祕密的人進行控制。簡而言之，當有人為了保守祕密而製造虛假資訊，使他人產生罪惡感時，祕密便成了致命的毒藥。

虛假資訊不是說謊，而是更微妙地作用於對方的認知系統，影響對方的感知機制。你所看見的，你肯定沒有看見；你所聽見的，你肯定沒有聽見；你所想的，你肯定沒有想到。

虛假資訊是非常有害的。它將受害者置於一種焦慮的境地：當我的伴侶對我說是我搞錯了，我應該相信我自己的感知，還是應該相信他呢？這個問題很關鍵，因為不管是哪一種回答，都會造成一定的後果。

如果我選擇相信自己的感知，我們的婚姻就處於危險之中：讓我跟一個欺騙我的人在一起，太難了。如果我選擇相信伴侶，我就會有一個問題，雖然不知道該如何表達，但我能切實地感覺到我的體驗和別人強加給我的「現實」，是相互矛盾的。

就這樣，暴露在虛假資訊中的人，總是搖擺於兩個狀態之間：相信自己？還是相信對方？如此一來，虛假資訊的受害者就會出現心理問題。如果這個情況持續下去，出現憂鬱症狀，也是不足為奇的。

「虛假資訊」利用了人類的認知不足從孩童時期開始，人類就傾向於在得到別人的確認之後，再去相信自己的感知。在孩子的成長過程中，他會向周圍的人提問，因為他認為周圍的人知道問題的答案，這也是成長過程中很關鍵的一步：孩子需要依靠外部世界，特別是他身邊的成年人，來確認自己的答案。

這個過程可以幫助他相信自己，相信他自己的感知。認知的建立，必須經歷這一步。但是，建立認知這一過程，永遠是現在進行式。

接下來要說的與上述內容緊密相關。當碰到需要信任自己的情況時，成長經歷不同，成年後的反應，也會有所不同。

一個孩子如果很早就受到虛假資訊的毒害，那麼，將來他很可能會出現認知不足，更容易成為虛假資訊的受害者。更糟糕的是，他以後可能出現心理問題。

從朋友的眼神，她意識到自己被打了

成年人也需要別人來確認自己的感知。一個年輕的女人告訴我，她的丈夫打她，但她並沒有意識到這件事是不正常的，因為她周圍所有的人，包括她自己的家人，都對她身上的傷痕視而不見。

直到有一天，他們夫婦跟她的一些朋友入住了同一家飯店，她的丈夫在飯店房間裡打她，把房門也打開了。就這樣，她的一個朋友聽到了她的叫聲。從朋友的眼神裡，她才終於意識到自己被打了。

人類認知不足並不是虛假資訊的唯一要素。還有另一個重要因素，那就是親密關係是二元的、封閉的，沒有第三方的存在。

經典劇情如下：假設男方出軌了，一系列出軌的跡象都擺在女方面前，其中最常見的是他頻繁跟一個她不認識的陌生號碼聯絡。更明顯一點，他手機裡未刪除的曖昧簡訊。以工作為由，推掉約會，新的排程，需要他每週週末出差等等（網路和手機是這類資訊的集中點）。

面對女方的推測，男方擺出一副正經八百的樣子，堅決否認，還一臉震驚地反擊說，他沒想到妻子居然會這麼想，他只是想讓他們的小家庭過得好一點，為此，甚至不惜犧牲自己的業餘時間⋯⋯

有時候，男方可能也會說，因為他要肩負的責任變多了，所以會身體疲憊、會情緒低落。但是，有一點是不變的：他說最讓他難受的是，妻子含沙射影的話語和這種猜疑的氣氛⋯⋯

在親密關係中，如果對方很堅定地說出一些話，我們上哪兒去找一個第三方來幫忙確認能不能相信這些話、能不能相信這個人呢？結局只能是女方雖然困惑不已，卻還是連連向男方道歉。

她應該冒著失去丈夫對她的感情的風險，相信自己的感知？還是應該埋葬自己的猜疑，懷疑自己的感知？

推卸責任，也屬於虛假資訊

再舉一個例子。丈夫堅持說自己已經戒酒了，然而，透過將廚房和客廳隔開的毛玻璃，妻子看到丈夫把酒瓶放入嘴裡，這已經很能說明問題了。

儘管如此，丈夫還不鬆口，說自己已經不喝酒了。丈夫的否認讓妻子很混亂、很不舒服，她一方面希望自己能夠相信丈夫，一方面又不得不面對丈夫酗酒的老毛病。

推卸責任，這是很常見的一種控制手段，也屬於虛假資訊。

寶拉跟丈夫抱怨說，丈夫跟前妻所生的女兒對她的態度有問題。這個孩子既不尊重她本人，也不尊重她的私人空間。問也不問一聲，就取用她的東西，拿她的化妝品。

而丈夫卻說，相比起來，她跟他告狀，才是個大問題。「如果你不跟我說這件事，那也就不會有這些問題了⋯⋯」

事實上，沒有第三方的確認，相信自己，也就是說相信自己的感知，並不是件容易的事。相對原理能更好地解釋這個現象。

根據科學家海因茲‧馮‧福爾斯特的理論，相對原理指的是某個因素，只有當它被至少兩個在同一條件下、面臨同一境遇的人所承認時，它才是存在的。

「根據相對原理，一個因素如果被兩個孤立的觀察者單獨所見，那麼，它是無法被接受的。」海因茲‧馮‧福爾斯特繼續解釋，因此，「一個地球人和一個金星人如果各自單獨說自己的星球是宇宙的中心，那麼，他們的話可能聽起來是可信的，但是，如果有一天他們兩人碰面了，那麼，他們兩個人之前說的話都會變成不可信的。」

當有人違背這個原理的時候，溝通陷阱便出現了：說的人，不要求對方站在同一觀察角度，對事實進行判斷，而是要求對方相信他說的話，並放棄自己的判斷，也就是要求對方相信他，承認他就是世界的中心，是唯一知道真相的人⋯⋯

信任這個因素經常出現在伴侶的對話當中：「信任我」，「相信我」，「為什麼你不信任我？」或者以其變體出現：「我沒法繼續維持一段沒有信任的感情！」

我們很清楚，「信任」使控制者能夠避開相對原理，從而傳遞「虛假資訊」。

★本文摘自寶瓶文化出版《有毒的話語：親密關係裡的話語控制》，作者羅伯特‧紐伯格（Robert Neuburger），法國精神分析學家、夫妻和家庭治療師。話語控制是一種語言陷阱、精神暴力。而親密關係裡的信任與封閉性，正是話語控制的溫床。作者以清晰的思維與視野，深刻提醒我們在親密關係裡的巨大盲點。

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