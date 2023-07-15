　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「兩個媽媽」的真實生命歷程　愛沒有優劣之分、家也不會只有一種型態

文／女子學

一個家裡，有爸爸、媽媽，有爺爺、奶奶，有兄弟、姊妹，是世人認定的「常態」，那麼，大家可曾想過，家庭的組成其實有很多種可能性呢？

小雨，是這個家的媽媽，世平，是這個家的媽咪，兩人在2019年被允許成為彼此的妻子，旋即走上424天的求子旅程，時常在社群平台「母母女子」分享同志家庭的點滴趣事。她們的故事，近期以「怪咖系列」紀錄片《非法母親》而廣為人知，追求幸福是所有生命的權利，愛沒有優劣之分、家也不會只有一種型態。

▲決定攜手共度一生，對她們來說是最幸福的決定。（圖／小雨提供，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

與對的人相愛共組家庭，再與對的人創造愛的結晶

「小雨和世平的個性天壤之別，但卻剛好填補對方遺失的那一塊。」初見二人，編輯就有這種感覺。

真性情的小雨、理性派的世平，兩人很早就知道自己的性向。不同於世平15歲時就出櫃，心思縝密的小雨始終擔心外界的聲音，對32歲才向家人坦然性向的她來說，世平的直率勇敢無疑給了她面對世界的勇氣，而她的溫暖包容，更讓世平有了強烈的歸屬感。

2018年兩人參與台北市同性伴侶註記，隔年關係獲得認可，隨後展開海內外的求子奔波。不同於異性夫妻，無論在自然生產、人工生殖上皆有完整的資源，同志家庭組成顯得複雜許多：於理，有法律上的規範、阻礙重重的限制；於情，有社會大眾的眼光、自我內在的不安。因此，她們選擇至柬埔寨評估取卵，並由當地醫生進行胚胎植入，面對環境醫療、醫師信譽等疑問，除了相信，根本別無選擇。

▲由於體質關係，使小雨的孕期不適非常顯著，還好有世平在旁悉心的陪伴照顧。

從首次取卵到成功，前後花了近半年時間，期間小雨更曾引發卵巢過度刺激差點喪失性命，懷孕後，又因本身有多囊性卵巢症候群，使孕期格外辛苦：孕吐、乾癬、妊娠高血糖樣樣來，所有症狀都發生一輪，女兒豆豆終於在2020年誕生，成為家裡的一份子。

▲三歲的豆豆是兩個媽媽的開心果，時常會生活帶來驚喜。

用愛化解所有！直球對決所有好奇與疑問

兩個媽媽帶一個女兒？對社會來說仍是個「不熟悉」的組成。當有人問：「哇，孩子好可愛，她的媽媽是哪位？」或者，「妳們共同帶一個孩子啊，她爸爸呢？」比起緊張畏縮，兩人反倒喜歡以「直球對決」回應：「喔沒有，我們是女同志，她是我們的女兒！」大眾的反應從祝福到震驚都有，但她們相信當越來越多人看見不一樣的家庭，發現同樣以愛灌溉，才有機會讓大家認識同志，進而理解同志家庭真實的樣貌。

「看到兩個女人帶一個小孩，沒有人會說出傷人的話。」世平補充，大部分不友善的聲音多半來自網路上的酸民，至少她們遇見的人，不管是宣傳電影時近距離接觸的觀眾、旅遊時遇見的部落長輩、平常時常碰到的鄰居，每個人所釋出的善意，都讓兩人感到世界正在逐漸改變，人們的心胸也慢慢被打開。

攜手走過人生低谷悲慟，成為彼此堅定的力量

即便有時需要花時間解釋，但小雨和世平樂於「據實以告」，不管同志身分或其家庭組成，都是你我身邊活生生的例子，不是只出現在電影戲劇裡，和一般夫妻並無不同。

▲養育子女從來不是件容易的事，除了關照孩子，更要用心經營與另一半的關係。

可想而知，時常碰到的伴侶磨合、生活調整，以及同樣敏感細膩的性格引發的戰火，她們也都沒少過。「有時好害怕她離家出走，或者我自己也很想走！」小雨笑說，為了改善關係兩人參加薩提爾的家庭探索，學習接納不同觀點、練習把眼光放回對方身上，慢慢覺察調整，理出生活平衡。

然而就在2022年11月，當她們正準備迎接第二個孩子誕生時，寶寶卻在38周時胎停……

「被醫生告知的那天，我們彷彿失去靈魂的空殼，一語不發開車回家，默默流著淚，就在這時，台北市的天空出現了一道好完整的彩虹，那刻就知道：『豆仔已經到天上當天使了。』」兩天後，世平接受引產，她們開心地讚美孩子，短暫地與祂做第一次、也是最後一次的互動。

▲告別來不及認識世界的小生命，讓她們更珍惜人生裡的每個時光、每寸光陰。

失去孩子，是任何一位母親都難以承擔的巨痛，小雨、世平比誰都明白這感覺。半年多來，歷經勇敢道別、堅強擦掉每次的淚水，作為彼此最強的後盾，世平感性地說：「謝謝老婆在我最脆弱的時候接住我，像一張好軟好舒服的床墊，溫暖地將我擁抱。」

▲生命有時順、有時彎，無論如何兩人都會在彼此身邊，作為強而有力的後盾。

我就是怪，誰也無法阻擋我的鋒利！

她們是女同志、是兩個媽媽，是體驗過懷孕、生產、育兒的女子，在人生的道路上與你我相同，嘗遍了生命的酸甜苦辣，她們沒有什麼不一樣，只是有那麼點「怪」，願意挺身與社會主流抗衡，與相愛之人一起追求幸福。

《非法母親》完整紀錄同志家庭求子的艱辛，即使台灣同婚、同志無血緣收養子女已合法，但在相關法規上，仍然有許多進步的空間。隨著多元家庭日增月益，小雨與世平希望透過自己的故事，讓需要幫助的族群被看見。

「想跟妳說，謝謝老婆。」一句簡單的話，常人很難說出口的話，在她們之間是如此自然，雖然專訪過程時不時夾雜日常的拌嘴，但也是兩人互表愛意的象徵，就像在彼此眼神裡流動的愛意，從未有停止的一天，小雨和世平的故事會繼續下去。

延伸閱讀

同志共同收養通過！同家會黎璿萍談同志家庭：「社工不用再叫伴侶離婚！」

家庭是由愛而生：《有愛就是一家人》傾聽孩子的聲音，看見「家」的無限可能性

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

https://share99.com/

ET快訊
Jennie首度回應「跳舞划水」爭議！
快訊／15:50規模4.1「極淺層地震」　最大震度4級
烏克蘭正妹「約炮」！　一票俄兵通通被炸死
快訊／新北命案！　男刺死姊夫後自殘
北漂男重機自撞「腦漿迸出」亡　父母淚崩
快訊／拒職務調整！　富邦悍將首席教練離隊
快訊／泰利颱風生成了！　最新路徑曝
蔡徐坤「剩一雙腳」！詭異畫面瘋傳

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

超Q！高捷推全台首輛「咖波」輕軌列車　即日起路上趴趴走

雲林驚現登革熱第二波傳染跡象　環保局出動空拍機開罰逾3.8萬

快訊／15:50花蓮卓溪規模4.1「極淺層地震」　最大震度4級

日供萬名學生午餐竟用不明雞腿　無良廠商被抓包竟改名再投標

快訊／泰利颱風生成了！最新路徑曝　今入夜變天「劇烈降雨襲4地」

「兩個媽媽」的真實生命歷程　愛沒有優劣之分、家也不會只有一種型態

美核准首款「非處方避孕藥」！食藥署：代購回台賣最高可處10年刑

這聲鳴槍等4年！200人泳渡金廈7Km　神速冠亞軍僅差「0.04秒」

列車集電弓連8起異常！高鐵關閉自動降弓機制測試　「無安全疑慮」

發錢啦！彰化這地方發放振興禮金　3.8萬人2200元入袋

疊石頭同時腦筋急轉彎　連續快速機智問答15題

黃鐙輝抖：萁媽賺比我多　認節目收攤「不用曬了」

拍照時突遇熊狂奔衝來　眾人一齊大吼成功嚇退

雲林熱炒店「不讓白飯之亂再現」　霸氣宣布：吃不飽招待炒麵薯條

超準時鬧鐘！大公雞「嘹亮啼叫」　見爸賴奔枕頭邊...伸脖：咕咕咕

日本「挽肉と米」登台　民眾清晨6點排隊撲空！

阿伯過彎自摔...無助站路邊　路人暖停下幫忙陪等救護車

新住民被當逃逸移工猛追！17歲少年遭勒頸、頭縫17針

周杰倫概念股掛牌狂飆48%　外媒：葉惠美靠兒晉升富豪

坐擁湖畔景致、生活機能優勢　澄清湖雙塔地標宅「堅山景仰」

超Q！高捷推全台首輛「咖波」輕軌列車　即日起路上趴趴走

雲林驚現登革熱第二波傳染跡象　環保局出動空拍機開罰逾3.8萬

快訊／15:50花蓮卓溪規模4.1「極淺層地震」　最大震度4級

日供萬名學生午餐竟用不明雞腿　無良廠商被抓包竟改名再投標

快訊／泰利颱風生成了！最新路徑曝　今入夜變天「劇烈降雨襲4地」

「兩個媽媽」的真實生命歷程　愛沒有優劣之分、家也不會只有一種型態

美核准首款「非處方避孕藥」！食藥署：代購回台賣最高可處10年刑

這聲鳴槍等4年！200人泳渡金廈7Km　神速冠亞軍僅差「0.04秒」

列車集電弓連8起異常！高鐵關閉自動降弓機制測試　「無安全疑慮」

發錢啦！彰化這地方發放振興禮金　3.8萬人2200元入袋

彭佳慧體重直落「剩43公斤」！演唱會倒數1週：不知道這陣子怎麼過的

媽媽「採野菇」煮菜還拍抖音　全家吃完中毒送醫

超Q！高捷推全台首輛「咖波」輕軌列車　即日起路上趴趴走

太思念阿嬤開外掛見鬼　林哲熹闖「十殿地獄」先遇孟婆

車輛改裝擾原鄉生活品質　里港警+環監台24線稽查…3hrs告發7件

台北101「101樓世界最高秘境花園」曝光　每日限量400人登頂

睽違2年！林內「搶水文化節」重現　讓農村文化淵遠流長

怕安眠藥不夠力…帶FM2摻水「瓶蓋硬餵」！狼攝影預謀硬上女模

陸生團抵台直奔台積創新館　新竹縣府「東方美人茶」熱情相迎

會再參加「董事長開講」嗎？　柯文哲笑了：一次就嚇到

2萌娃坐「甩肉機」瘦身肥肉狂抖還笑到ㄎㄧㄤ掉

生活熱門新聞

早餐店「員工旅遊21天」羨煞常客　全場笑破盲點

泰利颱風生成了！最新路徑曝　今入夜變天「劇烈降雨襲4地」

粉絲揭「木曜跌落神壇」關鍵原因：走到這步不意外

彰化又發錢　3.8萬人領2200元

告別倒楣！3生肖明起「走大運」

李坤城兒曝爸「不能和林靖恩分手」原因

好市多神級熟食10年沒漲價！會員嗨翻

台北最頂商圈！妹子出捷運「見1幕」嚇不敢逛　苦主+1

明起4天炸雷雨！15縣市飆「極端38℃」

12星座「爛桃花飛舞」！最新一周運勢

明晚變天！準泰利颱風外圍水氣襲台　下周2天雨炸全台

薪水存266萬「媽媽保管12年」！她結婚見存摺慘哭了

被阿宏丟包！按摩女「1行為」比照騙嚴重　鄉民炸鍋

把握玉帝開天門轉運　這樣做運勢變旺

更多熱門

相關新聞

坎城影展最佳劇本《怪物》

坎城影展最佳劇本《怪物》

那一夜，怪物朝高樓噴出了大火，燒毀了鋼筋水泥、引燃了文明。一場無聲的抗議，在宇宙中膨脹、膨脹，直到爆炸。萬物化為虛無，回到原點。

「感受」的存在是為了讓我們生存

「感受」的存在是為了讓我們生存

打造舒適溫馨的兩人世界！

打造舒適溫馨的兩人世界！

《車貞淑醫生》媽寶老公掀討論潮

《車貞淑醫生》媽寶老公掀討論潮

3部有關「家」的美式喜劇電影

3部有關「家」的美式喜劇電影

關鍵字：

女子學紀錄片非法母親

讀者迴響

熱門新聞

李坤城兒爆：爸原追的是林靖恩姐姐！

海巡少校撿屍醉女　3小時硬上2次慘了

選秀歌手女友墜樓亡！家屬首發聲：分手借錢逼刪照

早餐店「員工旅遊21天」羨煞常客　全場笑破盲點

師傅說話要聽！　冷氣「加裝1物」：電費狂省8850元

即／郭鬼鬼道歉！坦承4大事件：認了有女兒

綠前資深議員游祥耀離世　正義武士持續流傳

ryuchell替兒慶生2天後猝逝　前妻首發聲

蔡阿嘎日本街訪又被罵！日文留言湧現：別再來了

即／騎士中興橋自撞分隔島　頸部爆血當場死亡

「阿宏」約女按摩！爽完丟包害她大哭

郭鬼鬼突認外流照！AV導演：還我公道

夫妻吵架！太太「一手扯斷」老公生殖器

爸媽「幫付500萬」買青埔房　38K男月繳3萬崩潰

跟「阿宏」南下嘉義玩！台中女慘遭丟包　崩潰痛哭

更多

最夯影音

更多
疊石頭同時腦筋急轉彎　連續快速機智問答15題

疊石頭同時腦筋急轉彎　連續快速機智問答15題
黃鐙輝抖：萁媽賺比我多　認節目收攤「不用曬了」

黃鐙輝抖：萁媽賺比我多　認節目收攤「不用曬了」

拍照時突遇熊狂奔衝來　眾人一齊大吼成功嚇退

拍照時突遇熊狂奔衝來　眾人一齊大吼成功嚇退

雲林熱炒店「不讓白飯之亂再現」　霸氣宣布：吃不飽招待炒麵薯條

雲林熱炒店「不讓白飯之亂再現」　霸氣宣布：吃不飽招待炒麵薯條

超準時鬧鐘！大公雞「嘹亮啼叫」　見爸賴奔枕頭邊...伸脖：咕咕咕

超準時鬧鐘！大公雞「嘹亮啼叫」　見爸賴奔枕頭邊...伸脖：咕咕咕

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面