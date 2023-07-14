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台北女行人過馬路被狂刷　「正義騎士」幫出氣！警18秒連開8罰單

▲▼台北女行人過馬路被狂刷　「正義騎士」幫出氣！警18秒連開8罰單。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

▲台北女過馬路被狂刷，「正義騎士」幫出氣。（圖／翻攝自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

記者許力方／台北報導

為擺脫「行人地獄」的惡名，道交條例修法，新制6/30正式上路，除了不停讓行人加重罰鍰至最高6000元，其中恢復、增加了13項民眾可以檢舉的違規，有正義騎士日前就像台北市交通大隊檢舉，台北市一名女子在大同區延平北路三段路段要過馬路，但多輛機車全部「刷過去」未停讓，這段18秒的行車紀錄器影片讓警方一共開出8張罰單，各處1200元罰鍰。

正義騎士透過「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」於9日上傳了一支18秒的行車紀錄器影片，顯示5月23日（修法前）上午8時許，他行經台北市大同區延平北路三段18巷口時，發現一名女子正在穿越馬路，且已經走到斑馬線一半，他見狀立即停下，但後方多輛機車違規未停讓，氣得痛批「若車流開始動起，行人必定夾在車流間動彈不得，十分危險！」

▲▼台北女行人過馬路被狂刷　「正義騎士」幫出氣！警18秒連開8罰單。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

正義騎士事後將影片內容向台北市交通大隊檢舉，並公布影片，大呼「妳的委屈決不會浪費，這就幫妳出氣了！」警方7月13日回應，5月23日當天轄區大同分局就接獲舉發，經後續審核、認定，已依當時法規開出8張未停讓行人罰單，並於5月29日寄出，每張處已1200元罰鍰。

台北市警方指出，根據現行道交新制，加重小型車駕駛在人行道未禮讓行人罰則，從3600元，最重提高到6000元、記點3點，並接受3小時道安講習。另外，新制也增加13項民眾可檢舉違規項目，當中包括有：駕駛行近未設行車管制號誌之行人穿越道，不減速慢行，可處600元至1800元罰鍰。

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