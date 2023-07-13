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民進黨團揭楊文科縱容關西水汙染　工廠地主還是大樁腳

▲▼民進黨立院黨團召開「放任關西鎮水污染，楊文科不敢讓你知道的事」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團今天上午舉行記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

新竹縣關西鎮上個月爆發水汙染事件，導致關西和新埔大停水。民進黨立法院黨團13日舉行記者會，揭露新竹縣政府放縱水源遭到汙染，13年內就有44次水污染裁罰，汙染工廠的地主劉文禎還是縣長楊文科的大樁腳，縱容關西鎮民用水安全被威脅，呼籲楊應向鎮民道歉。

民進黨立法院黨團上午舉行「新竹縣關西鎮水汙染，楊文科不敢讓大家知道的事」記者會，黨團書記長莊瑞雄、立委洪申翰、民進黨新竹縣立委參選人詹紀緹、新竹縣關西鎮長陳光彩、多名新竹縣關西鎮民代表與會，高呼「關西鎮居民，不想喝毒水」等口號。

陳光彩會中指控，希望外界救救關西，鳳山溪是新竹縣新埔、關西、竹北取水口的上游，然而在距離取水口短短不到20公尺的地方，竟然遭到有機溶劑的汙染。

洪申翰出示一張魚群在鳳山溪中翻肚死亡的照片，他表示，鳳山溪水質關乎新埔、竹北人飲用水的安全，目前鳳山溪已經檢驗出苯乙烯、四氯乙烷及三氯甲烷，照理來說，這些有毒、有害的事業廢棄物，不該出現在乾淨的溪流，尤其是自然水廠的取水口，「但因為新竹縣政府的失能，造成廠商把這些東西都排到溪裡面」。

洪申翰指出，鳳山溪的取水口旁邊有一家艾斯巴達公司，早在今年3月就被發現，其工廠境內有16桶苯乙烯，但其並無資格可以存放有毒的事業廢棄物，當時新竹縣政府就知情，但卻放任廠商在今年6月把事業廢棄物倒入附近的土壤、鳳山溪。

洪申翰再指，艾斯巴達公司的地主叫做劉文禎，過去曾經擔任新竹縣議員，長期以來是楊文科的大樁腳；劉文禎在楊文科競選縣長期間，擔任關西鎮的召集人，而在楊文科的政治獻金裡面，還有支出金額給劉文禎，顯見他們的關係多好。

洪申翰還說，新竹縣關西鎮從2010年至今，已經有44次水汙染的事件，然而這僅是有被裁罰的紀錄，很有可能只是冰山一角，沒有被裁罰的數字可能更多，顯見關西鎮長期被水汙染、廠商蹂躪跟荼毒，即便新竹縣政府已經做出處置，然而，他們早在今年3月就應該要做，楊文科現在只是在斷尾求生，卻沒有辦法抑制關西鎮民的怒火。

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