明年亮相！外媒曝蘋果iPad螢幕再升級　價格近5萬元

▲iPad將搭載OLED顯示螢幕。（圖／9to5mac）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果計劃從明年開始打造 OLED 螢幕的 iPad 產品線，根據外媒9to5mac報導，更換材料主要可以讓畫面表現更好，且預計蘋果將有新技術可以解決OLED相關烙印問題。預計將魚2024年上半年就會有新品登場，不過價格也隨之變高。

儘管蘋果目前在 12.9 吋 iPad Pro 和 MacBook Pro 中使用的 mini-LED 優於 LCD 面板，但專家仍然表示 OLED 仍然是最好的。自發光技術可實現比 Mini LED 調光區域技術更好的圖像品質，隨然螢幕老化、烙印仍然是一個問題，但可以在軟體中採取一些措施來減輕這些問題。

根據目前的傳言，蘋果計劃於 2024 年上半年推出首款配備 OLED 螢幕的 iPad。11 吋和 12.9 吋 iPad Pro 機型將率先改用 OLED。然後，該顯示技術可能會進入低階市場，進入 iPad 系列的其他產品。

包括彭博社和分析師Ross Young 都贊同此時間表。最近，彭博社報導稱，蘋果計劃在 2024 年春季對 iPad Pro 進行重大改造，採用新設計和 OLED 顯示螢幕。雖然 OLED 存在一些缺點，包括螢幕烙印和亮度。

不過，Ross Young 表示，蘋果正在計劃採用一種獨特的 OLED 方法來幫助解決問題，蘋果將使用一種被稱為串聯堆棧的 OLED 顯示技術。與傳統 OLED 面板相比，該技術可以提高亮度、提高顯示螢幕的使用壽命，並將功耗降低約 30%。

The Elec最近的一份供應鏈報告顯示，蘋果目前 11 吋 OLED 版 iPad Pro 的起價目標為 1,500 美元，約新台幣 4.7 萬元，12.9 吋版本的起價為 1,800 美元，約新台幣 5.6 萬元。與當前的 iPad Pro 系列相比價格大幅上漲。目前，11 吋 iPad Pro 起價為 799 美元，而 12.9 吋 iPad Pro 起價為 1,099 美元。