行政院明拍板性平3法草案　3手段重罰權勢性騷最高罰百萬

▲政壇、演藝圈、體育圈、教育界等性騷擾案件不斷爆出，行政院推動性平三法修法。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者陳家祥／台北報導

政壇、演藝圈、體育圈、教育界等性騷擾案件不斷爆出，被稱為是「台版#Metoo事件」，為此，行政院推動《性騷擾防治法》、《性別工作平等法》、《性別平等教育法》等，「性平3法」的修正草案。行政院官員透露，此波修法將重罰權勢性騷，將視地位層級化裁罰，且民事新增懲罰性賠償，最高可加重罰5倍；行政罰最高可罰100萬；刑事上則新增規範，最重將面臨加重其刑2分之1、最高3年的徒刑。

官員表示，性平3法的修法以「被害人保護為中心」，過去被害人不敢講、不敢申訴，可能是心理上認為制度申訴沒用、或是另外一個痛苦，因此視為畏途，不敢申訴。申訴管道過去都有，為什麼不來申訴？是這次修法的重點之一。

官員說，政策上先在部會間做協商，由於3法是分立的，外界有提議打掉、草擬一個大的法出來，但現實考量不可能。性騷擾的定義3法都不一樣，也沒有強制要一樣，3法會各自發展對性騷的定義很自然，也因此會產生一些灰色地帶，「這次也利用機會通盤檢討把這事情解決，不可以漏接、不可以有漏洞」。

在「有效」的部分，強化有效打擊加害人的裁罰處置，以往罰不到、罰不痛，對加害人沒有產生抑制的效果。性騷擾案件「沒有加害人就沒有被害人」，要如何在法理面定義，尤其職場性騷擾是重中之重。

在「友善」方面，完備友善被害人的權益保障，被害人在過中的權益有沒有被照顧到，申訴過程被害人的權益、心理有沒有被注意到。在「可信賴」部分，體制怎麼更加可信賴，制度設計要更公正客觀、專業、有效率。

官員指出，此次修法針對權勢性騷部分加重裁罰，新增民事懲罰性賠償，利用權力優勢去欺負人、讓被害人不敢伸張，對利用權勢者加重裁罰，一旦經過法院認定權勢性騷擾成立，最高可達5倍。

該官員舉例說明，若是科長對科員權勢性騷，被害人除請求賠償外，還可另外請求法院增加1到3倍的懲罰性賠償，多罰的進國庫，藉此抑制權勢性騷擾；而若是機關負責人，可以增加到5倍。

另外，官員指出，現行的《性騷擾防治法》規定，襲胸、摸臀等性騷擾行為是故意行為，雖仍是告訴乃論，未來這部分不會更動，但最重刑期2年的部分，將加重2分之1，也就是最高會面臨3年刑期。此外，行政罰部分也加重，新增雇主為權勢性騷行為人的行政罰，最高可罰到100萬元。