六福村評鑑過關了！才剛造成狒死之亂　動物展演考核獲「良級」

▲六福村今年3月造成狒死之亂，引起社會騷動。（圖／CTWANT提供）

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六福村昨（11）日接受新竹縣動物保護防疫所為期2年一次的動物展演評鑑考核，以71.66分通過「良級評鑑」，得以展延2年。對此，動保團體質疑，六福村有許多需要改善的動物福利項目，竟「低空飛過」評鑑過關，實在與一般人認知差很大。

狒狒脫逃事件後，外界關心六福村動物管理情況。六福村昨日經過3名委員考評，針對肉食區、草食區動物的動物狀況、經營管理、環境設施、外部合作、營運制度，以及相關合法性宣告6面項評鑑，最後總分獲得71.66分，順利通過評鑑，並獲得良級。

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對此結果，台灣動物保護行政監督聯盟、鳥語獸躍與台灣動物平權促進會等動保團體質疑，該評鑑制度只要獲得70分以上就可以被評為「良級」，與一般認知落差很大；而六福村獲得「良級」區間的最低分，也證實六福村確實有許多待改善的動物福利項目。

動保團表示，動防所前天拒絕長期關注動物福祉，以及動保團列席監督，理由竟是評鑑過程中可能涉及「營業秘密」；且由於評鑑時間非常有限，還只有3位評鑑委員能參與，委員必須在短短幾小時內充分了解全區70種、1000隻動物的環境設施、飼養方式，難度非常高。

動保團體指出，雖然六福村已經通過評鑑，不過各項動物圈養問題還是必須依法改善，呼籲六福村，未來應更有同理心面對日常動物飼養照顧，而非為了通過評鑑才來面對問題。

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