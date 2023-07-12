潘孟安愛貓找到了！　「麒麟」信念堅強離家3天回家了

▲潘孟安的尋貓啟事。（圖／翻攝自潘孟安臉書）

記者江采蓁／綜合報導

屏東縣前縣長潘孟安11日在臉書及IG發文，協尋他飼養的流浪貓「麒麟」，前一天晚上在車城福安宮附近街道走失。幸運的是，尋貓文一出12日就找到愛貓，讓他開心地表示，或許是信念堅強，麒麟看似毫髮無傷，離家三天後終於回家團圓了。

潘孟安11日發文提到，「麒麟」是一隻有麒麟尾的流浪貓，與牠在幾年前的夏天，於福安宮旁相遇。當時貓咪看起來像是被棄養的狀態，因為不像一直在流浪的貓，後來姪子帶牠去動物醫院看病，才漸漸康復。

潘孟安憶起自己與麒麟的首次見面，也許貓咪因為陌生，所以有點害怕，後來侄子給他超大罐肉泥來餵食，才成功拉近了彼此的距離。他也感性說道，可能是因為流浪過的原因，麒麟並不是嬌弱的貓咪，有些傲嬌、但卻非常黏人，常在母親身旁，在他外出工作的時候，代替他陪伴老母親，因為麒麟，家裡頭溫暖了許多時光，是他們的家人。

今天一早，潘孟安開心發文表示，「麒麟回家了！」，昨晚夜裡3點，牠自己跑回家喊開門，這幾天夜裡門口都備糧食貓砂留一道門，牠回來先衝去喝水，看起來沒有外傷，一切平安。

潘孟安也對大家表示感謝，謝謝這幾天關心的朋友們、老家鄰居、親朋好友提供的各種線索，也特別謝謝廣大網友們提供的「都市傳說」，剪刀找貓法、街貓找貓法、土地公伯找貓法，不同的時段出去找、沿著街區道路都走過，家人全部都執行了，也可能是信念堅強，麒麟剛好離開三天回家了，再次感謝大家。