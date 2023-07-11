台灣最南首度大型節慶！恆春「半島花花生活節」8月連續10天開跑

▲恆春「半島花花生活節」，在古城牆滑板，是另一種恆春半島的漫遊體驗。（圖／火箭人實驗室提供）

記者林育綾／綜合報導

台灣最南端首度舉辦大型節慶活動，集結恆春超過100個餐廳、民宿、音樂人、藝術家，促成「半島花花生活節」在8月11日～21日開跑，推出30種不同節目活動，包括山林、潛水、戶外瑜伽、市集、野餐、多元音樂等，讓民眾發現恆春半島新玩法。

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▲▼恆春「半島花花生活節」集結野餐、戶外瑜伽等，多達30種活動。（圖／火箭人實驗室提供）



「Far Far Away Festival 半島花花生活節」由火箭人實驗室舉辦，將半島人的生活相互串聯，推出風格多元的音樂Party、種類多樣的戶外運動、和大自然互動的心靈療癒體驗，共30種截然不同的節目，範圍包括恆春半島的車城鄉、牡丹鄉、恆春鎮、滿州鄉4個地方。

主辦提到，台灣最南端的恆春半島總被認為遠得要命，但也因為距離形成的天然屏障，讓半島的生活多采多姿，住在這裡的人們有各自的生活方式，依著自然的山林野外和海水，呈現豐富多元模樣，因此將這些「生活風格師」聚集起來，舉辦「半島花花生活節」。

▲Coco擅長利用當季花草，做出適合空間環境的點綴裝飾。（圖／火箭人實驗室提供）

像是花藝師Coco擅長利用當季花草佈置空間，即便沒有花藝基礎的人，也能完成作品。恆好蔬食餐廳的主廚周玉惠，喜歡到菜市場與人互動，她將會帶著參加者買菜、挑菜，夠過對食材的認識分享料理的幸福感。

而來自香港的衞叔擁有47年觀星經驗，自行打造專業天文台，不僅讓人認識星星與人類生活環境的關係影響，還能挑戰用自己的手機拍攝星空。此外還有在自然戶外裡做瑜伽，讓身體和情緒更放鬆自在。

▲半島花花生活節的海洋大使，由台灣潛水專業教練陪同淨海與生態認識的方式走入海洋。（圖／台灣潛水提供）



為了花花生活節，全年度執行藍色任務的台灣潛水也特別提供優惠方案，讓喜歡潛水的人一起潛進海裡，擔任「海洋大使」保護大海，東方足跡團隊會引領參與者，走過具人文生態價值的路徑，看見美麗的恆春半島。

另有墾漂旅行的阿繽，帶參加者一起在野外就地取材，找尋可食用野菜、用原始方式烹飪料理。無動力的獨木舟體驗活動，無需任何經驗或技能，就能享受寧靜和放鬆的美好時光；其他還有丹和自行車工作室的越野山海遊、SUP體驗、滑板運動、野餐、自行車活動等。

▲一起划著SUP，拍下美麗的海上夕陽。（圖／去海邊提供）

▲具有挑戰性的登山車騎乘，透過體驗、露營更加認識土地。（圖／火箭人實驗室提供）

火箭人實驗室負責人張彥頡表示，恆春半島的每一種生活都別具風格，除了旅行，其實更適合來這裡生活，因此和朋友們討論之後，一起籌辦了「Far Far Away Festival 半島花花生活節」，希望大家用新的方式認識恆春半島。

音樂總監Summer提到，白天有許多體驗活動可以參加，晚上則有各種不同類型的音樂表演，由日日旅海、波波俱樂部、好好吃飯、三富酒店、半島肆集、蓋亞村、富集市場、好屏友市集等團隊，分別邀請到來自瑞典、日本、巴爾幹半島的國際音樂人、台灣知名的金曲演奏家、不同形式的電子音樂DJ，集結民謠、爵士、古典、電音、Silent Disco的多元音樂風格。

▲▼恆春「半島花花生活節」8月11日～21日開跑。（圖／火箭人實驗室提供）