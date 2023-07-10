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【廣編】台生8成自認睡眠不足！兩大補習街攜手飲料品牌推備考充電餐

▲▼咖啡廣場,南陽街,一中街,考生,睡眠不足,充電。（圖／業者提供）

▲根據調查結果發現，學生「工時」竟遠大於上班族。

圖、文／咖啡廣場提供

七月分科測驗步步逼近，經過圖書館、補習班都能看到高三生們埋頭苦讀，但你知道考生們有多累嗎？根據南陽街隸屬商圈，榮町商圈洪明通理事長指出，部分學生們平均每日的「工時」超過上班族一天平均的工時8小時，甚至達到每日10-12小時分科測驗邁入倒數階段，知名咖啡品牌攜手兩大知名補習街共同為考生應援，推出備考充電餐幫考生們補充能量！

調查顯示，半數以上的學生喜歡以喝飲料消除疲勞，其中又以能夠提神的咖啡、大家最愛的手搖飲料為較受歡迎的選擇之一。知名飲料品牌咖啡廣場看準學生需要充電的情境，與台灣最有名的兩大補習街南陽街、一中街合作，推出備考充電街活動，香甜的咖啡搭配熱熱美食，為考生們加油打氣，補充能量後更有活力面對各式各樣的艱難題目。

知名補習街南陽街攜手一中街和飲料品牌咖啡廣場一起打造「咖啡廣場充電街」活動，精選60間有名店家合作，而店家們在知道要為辛苦的考生們應援後，都立刻熱情答應。而不在兩大充電街縣市的考生們也不要傷心，咖啡廣場特別準備了超商優惠讓大家更輕鬆方便，銅板價就能為自己備考充電，只要自即日起至7/25到全家、萊爾富，或至7/26前到OK便利商店購買咖啡廣場產品都可以享全系列第二件6折，考生們趕快去幫自己買幾罐屯起來，每次想睡隨時來一罐充電！

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