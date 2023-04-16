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台中女臨終前叮嚀「叫爸爸要吃飯」　民間募捐完成遺願

▲▼台中一名女子臨終前不忘叮嚀「叫爸爸要吃飯」，民間募捐辦理後事，並希望完成女兒遺願。（圖／市議員張芬郁提供，下同）

▲台中一名女子臨終前不忘叮嚀「叫爸爸要吃飯」，民間募捐辦理後事，並希望完成女兒遺願。（圖／市議員張芬郁提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市霧峰區85歲呂姓男子年初喪子，心情尚未平復，清明節前女兒又病逝，女兒在醫院臨終前不忘交待友人「叫爸爸要吃飯」，呂男家境貧寒，無力為女兒下葬，中正社區發展協會理事長陳聖尉號召友人籌募善款辦理後事，剩餘的20萬元要協助完成呂女照顧父親的遺願，讓呂女安息。

▲▼台中一名女子臨終前不忘叮嚀「叫爸爸要吃飯」，民間募捐辦理後事，並希望完成女兒遺願。（圖／市議員張芬郁提供，下同）

陳聖尉表示，3月31日半夜接獲友人求助電話，指54歲的呂女在中山醫學大學附設醫院往生，父親年邁無法幫女兒處理後事，他趕往醫院只有呂女的高中同學張女在場，2人聯絡殯葬事宜直到天亮。

張女表示，呂女獨自在外租屋工作，身體經常不適，住院已1個多月，臨終前幾天，呂女打電話給她，請她到院協助簽署急救、開刀同意書等，也把郵局密碼告訴她，只交待「叫爸爸要吃飯」，沒想到幾天後呂女就走了。

張女付了醫藥費後，呂女戶頭只剩2千多元，還好理事長陳聖尉出面協助聯絡社會局、尋找禮儀社還幫忙籌募款項，才把呂女後事順利完成，現在只剩如何妥善照顧呂父。

陳聖尉指出，呂父記憶力退化，還無法理解女兒已過世，他獨居在一棟窄小鐵皮屋，是社會局列冊關照的中低收入戶，仰賴補助過日。

呂父育有3名子女，大兒子失聯，小兒子也不知去向，不料今年年初傳來小兒子去世消息，警察通知呂女去認屍，呂女完成弟弟的喪事，弟弟身後的財產債務繼承等問題都還未辦理完成，呂女也因病離世。

陳聖尉表示，地方善心人士得知呂父情形，慷慨解囊協助喪葬事宜，另外還募捐約20萬元要完成呂女心願，社會局社工已出面協助，希望找到大兒子共同討論如何照顧呂父，並讓善款專用在呂父身上。

市議員張芬郁前往探視關懷呂父，她表示，台中市社會局針對65歲以下心智障礙子女，提供300萬元以下的財產信託服務計畫，補助半額開辦費2000元，全額管理費每季約6000元，目前有26案接受補助，她認為，除了心智障礙者信託計劃之外，無依長輩的財產信託計畫也該納入，讓長輩得以頣養天年。

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