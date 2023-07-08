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每月上繳8萬薪水！卻只領「5千元零用錢」　他嘆：買東西要看妻臉色

▲低薪，過勞，過勞死，勞工，加班，工作，貧窮，窮忙，上班族。（示意圖／《ETtoday新聞雲》資料照，與本文當事人無關）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／ETtoday資料照）

記者朱祖儀／綜合報導

夫妻之間要如何管理分配金錢，讓不少人感到困擾。一名網友抱怨，自己每個月都會上繳約8萬元的月薪，卻只能領到5000元零用錢，想要買東西還必須看老婆的臉色，即使和對方談提高零用錢也無果，不禁感嘆「做男人真可悲」。文章曝光後掀起一陣熱議。

原PO在「匿名公社」發文表示，他每個月薪水大約7、8萬元，但老婆卻只給5000元當作零用錢，平時他的早餐和晚餐都在家裡解決，公司也有提供午餐，可是因為零用錢太少，所以有時候朋友約吃飯聚餐，他都不敢去，就連想要買東西，也必須不停拜託老婆，可是還是得看對方的心情，才能買到想要的物品。

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他也抱怨，之前曾和老婆提過，希望零用錢可以增加，可是對方連回都沒回，就直接轉頭就走，讓他相當無奈，不知道該怎麼辦，只好PO文抒發心情。

▲▼手、零錢、沒錢、月光族、窮、小資族。（圖／記者陳俊宏攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者陳俊宏攝）

文章曝光後掀起討論，網友紛紛表示「沒膽休她就忍吧」、「感同身受」、「一個月加油都沒了」、「這是生活嗎？還是生存？這年代還在依賴節流取勝嗎」、「自己辛苦賺的錢怎麼會讓自己那麽為難，除非你會亂花錢？男人的尊嚴去哪了？」「離婚，幫你解決了」、「應該先了解你老婆把錢用到哪，搞不好也是用在家裡，那就沒什麼好抱怨的了」、「重點是剩下的錢花哪了？家庭開銷都很合理，如果老婆私用就你自己想清楚了」。

也有人分享自己的經驗，「我老公月入十幾萬，每個星期領一千，有沒有安慰到你？不過其它開銷都是從我這出啦」、「我一周才500，你該知福了」、「我都是讓我老公自己決定每個月上繳多少，然後把錢花在他跟小孩身上，我自己花我的錢～這樣一對比…我老公幸福多了」、「好好聊聊，別真的把全部的錢都給了，我卡給老婆隨便刷，但刷了什麼，我的薪資跟銀行帳號只有我能處理」。

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薪水零用錢看臉色老婆

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