韓上侯下？朱立倫認國民黨有「破壞者」　喊話：不聽勸就祭黨紀

▲國民黨主席朱立倫。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨2024總統參選人侯友宜民調低迷，藍委鄭麗文開第一槍，喊出「現在換侯來得及」，認為高雄市前市長韓國瑜是很強的母雞，另外也傳出國民黨有撤換黨主席朱立倫的說法。對此，朱立倫表示，黨內很多同志最近憂心忡忡，也理解有幾少數的破壞者，但他呼籲黨員不要受這些破壞者影響；現階段先呼籲大家團結，但如果真傷害到候選人，且完全不聽勸，一定會祭黨紀。

朱立倫8日上午到高雄出席全國青工基層分會長南區講習座談會，媒體詢問怎麼看國民黨內傳出「韓上侯下」，且要換主席的說法？朱回應，他知道黨內很多同志最近憂心忡忡，也許有一些不同的聲音，但最重要國民黨還是要團結努力，不團結努力，就會讓民進黨非常開心。

朱立倫說，「我聽說民進黨最近最開心了」，因為民進黨只要看到國民黨有一些紛爭、內鬨，就是民進黨準備放鞭炮慶祝的時候，所以國民黨得趕快團結，齊腳步共同努力，這才是真正對台灣人民最負責的做法，因為他知道共同下架民進黨，實憲政黨輪替，是台灣所有民眾最主要的心聲。

媒體詢問，前立委邱毅說5月17日（為國民黨徵召侯友宜的日期）有黑箱作業？朱立倫說，謠言太多了，不值得一一駁斥，現在最重要的是大家團結努力，不要再有任何謠言、再製造紛爭，他作為黨主席，一定是希望號召大家都能團結在一起。

朱立倫也說，「我懂得我們現在有一些不同的聲音」，其實大部分同志都是希望大家最後能夠團結在一起，「當然也有幾少數的破壞者，我理解」，因為去年這個時候，他聽到同一批的一小戳破壞者，當時就說要放棄時任台北市長參選人蔣萬安，在桃園就是要換掉市長參選人張善政。

朱立倫呼籲，國民黨不要受到這批破壞者影響，而絕大部分有焦慮、希望黨好的同志，「我們一起努力」，把大家所有團結的力量發揮到最高。

媒體追問，破壞者是黨內還黨外？朱立倫回應，最高興的就是民進黨吧，民進黨最高興就是希望國民黨內破壞者越多越好。

至於黨內渙散軍心的言論，是否可能會祭出黨紀處分？朱立倫表示，國民黨黨紀一定會非常嚴明，這階段，先呼籲大家能夠團結、多溝通，但是如果真正傷害到候選人，尤其傷害到總統與立委候選人，且完全不接受勸告的話，那一定會祭出黨紀。朱說，他知道現在各地選將都在全力打拼，所以應該做最大後盾，而非扯後腿、在背後放冷箭。