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好市多1物又翻車！「此生最難吃」雷爆她　網看傻：為何想不開

▲▼好市多，好市多內湖店，手推車，電扶梯。（圖／記者許力方攝）

▲原PO好奇買美國長米，結果踩到巨雷。（示意圖／記者許力方攝）

網搜小組／劉維榛報導

好市多商品CP值高，但也容易翻車！一名妹子後悔直呼，買了一包美國長米，不料「又乾又粉，完全沒有米飯的香氣」，忍耐吃了好幾個月還是一大包，且裡面長出一堆米蟲，「是我此生買過最難吃的米！」討拍文曝光後，引來一票網友笑虧「台灣米超好吃，為何要想不開呢？」

一名女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，日前心血來潮買了一款科克蘭「美國長米」，結果煮飯來吃，讓原PO超級後悔「很久沒有買過這麼難吃的米了，不...應該說是我此生買過最難吃的米！」

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關於口感部分，原PO搖頭給了一個負評，「又乾又粉，完全沒有米飯的香氣，而且米蟲很多，重點還超大一包，吃了幾個月還是吃不完。」

查看官網商品資訊，這一袋美國長米有11.35公斤，線上售價為719元。最後原PO實在吃不下去，還是去買平常愛吃的米。

▲▼ 。（圖／翻攝好市多官網）

▲原PO直呼，此生買過最難吃的米。（圖／翻攝好市多官網）

底下網友紛紛笑虧，「身為一個台灣人，台灣米隨便也比這個好吃吧？就算想吃舶來米，也應該是選日本米吧」、「台灣米超好吃，為何要想不開呢？PS我目前住在稻鎮玉里」、「台灣的米世界級好吃，怎麼會買科克蘭的」、「歐洲的爛回憶，長米+炒高麗菜」、「為什麼會想買外國米」、「我也是，吃一次之後，整袋丟垃圾車」。

不過也有網友分享，「我買了一袋我覺得很好吃耶！是不是水量不對？因為這個米要放1（米）：1.3至1.5（水）才是正確的」、「賣場人員說熱量減半我才買，口感差了點，像在來米，但炒飯粒粒分明」、「這種米一般是拿來做東南亞跟印度料理會用的，不是拿來跟台灣一般米一樣吃」、「煮燉飯吧很適合」、「1.要分裝冷凍；2.長米本來就是這種口感， 對身體比較好， 炒飯不錯」。

留言串中，釣出內行指出，美國本來就沒在生產米，是因為有華人住在美國，加上中國餐廳需要米來煮飯，做為炒飯跟白飯的用途，才有在栽種稻米，「美國的栽種方式，是以大面積的機械栽種，不像泰國、大陸、日本跟中華民國的水稻栽種方式，是大區域土地分成很多小面積水田的精緻農業栽種法。」

內行網友進一步提到，一種是播種完，就任其生長，沒在管品質的，反正有就好；另一種是播完種，天天去確認生長情形，控管稻米品質，所以米會比美國的好吃。

▼網友熱議。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

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