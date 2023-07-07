保健食品「罐子裡塞塑膠袋」原因曝！一票人超問號　營養師解釋了

▲女子好奇詢問，為何保健食品的罐子裡要塞塑膠袋，原來是怕藥錠碎掉，還能用來防潮。（圖／翻攝臉書／爆廢公社）



網搜小組／柯振中報導

市面上有許多保健食品，能夠滿足各類人的需求。不過，一名女子買了某款保健食品以後，發現瓶中都有塑膠袋，讓她相當好奇，為何要這麼做，貼文引起討論後，立即有人解答了廠商的用意。

這名女子在「爆廢公社」詢問，近日她新買了為他命B群，打開後卻發現罐子裡塞了塑膠袋，將空間全部填滿，讓她十分好奇，「為何新買的B群罐子裡要塞塑膠袋？」

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從照片中可以看見，這罐B群裡面有許多黃色的圓形糖衣錠，不過並沒有填滿整個罐子，空缺處則是塞了塑膠袋，等於整個瓶子都塞滿了東西。

對此，不少網友惡搞留言，「因為不能讓空氣成為主角」、「不用塑膠袋塞住他會跑掉」、「增加取藥的挑戰性」、「買B群送外出袋，貼心」、「怕你聞到味道會嘔吐，貼心準備的嘔吐袋。」

不過，也有人認真解釋，「別丟，我之前丟了，結果底下一堆破掉的」、「把空間塞滿而已，防止藥丸相互碰撞造成破損」、「純粹只是防止糖衣與瓶身碰撞磨損」、「沒它，B群會變整群」、「怕搖晃變成粉」、「保護藥錠，避免瓶身搖晃碰撞導致藥錠破損。」

事實上，先前有營養師表示，保健食品的封口紙、填充棉花，或是塑膠袋、乾燥劑等物，通常都是為了防潮、控制產品品質，避免發霉變質，進一步拉長保存期限，但只要開封以後，這些東西就不要留在罐子裡面，避免外界空氣的水分影響到保健品、進而導致發霉。