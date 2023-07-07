幕後／郭台銘總統路「4條死3條」　獨立參選恐保送賴清德

▲郭台銘參選剩下一條路，但面對「誠信」檢驗。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

鴻海創辦人郭台銘7月3日宣告「重出江湖」，還在臉書貼出跟藍委參選人合照，並以「明月照大江，壯志在我心」為題發文，顯示他對總統夢不但沒有放棄，還仍在持續前行。然而其總統之路，舉凡「爭取徵召」、「串連換侯」、「郭柯搭檔」都已成死路，恐怕只剩「獨立參選」一途，但若走上此路，勢將背負毀棄白紙黑字承諾的罵名，反成他口中聲稱要「下架民進黨」而無法達成的泛藍罪人。

郭台銘今年初起心動念選總統之後，儘管5月17日未獲得國民黨徵召，但參選總統之心從未消失，一位熟悉郭台銘的人士透露，千萬不要低估郭對總統大位的執著，何況在郭的心目中，國民黨的徵召並不公平，再加上新北市長侯友宜被徵召之後，民調低迷，在師出有名的情況下，郭必然會繼續與國民黨纏鬥下去。

與民眾黨柯文哲的合作，顯然一直是郭台銘的重要盤算之一，所以6月26日郭台銘主動傳訊邀柯6月29日見面，但先前郭認為民眾黨沒資源，欲「併購」民眾黨之說，讓柯文哲大為反感，在柯認為，企業拿錢就可以併購，但不能適用在政治上，所以郭柯會面正式破局。

郭台銘心中想的與柯文哲合作，乃是他正柯副，但是如今柯文哲的民調已有坐二望一的趨勢，換言之，此時此刻，是郭台銘需要柯文哲，並非柯需要郭，這也讓「郭柯配」難以成局。不過郭若真的參選，因兩人支持者重疊性高，所以對柯的影響遠大於侯友宜，柯與郭還是會維持一定的關係，只是這個關係會如何發展，有待觀察。

▲國民黨總統參選人侯友宜聲勢疲軟。（圖／記者李毓康攝）

既然「郭柯配」機率不高，郭台銘把腦筋動回國民黨身上，7月3日先是串連藍委參選人公開宣示「重出江湖」，還在臉書寫下「明月照大江，壯志在我心」，強調台灣絕對要改變。這些公開動作的同時，挺郭派也在國民黨內掀起暗潮洶湧，傳出串連中常委想在全代會前的中常會發動「換侯」。前台南市議員謝龍介說，「聽過這個傳聞，非常不可為！」他甚至還反問這些人是要他（郭）的錢嗎？ 謝龍介挑明的講，就是要破解郭台銘的鈔能力。

然而國民黨從上到下亦早有戒備，黨主席朱立倫再三強調換侯「絕無可能、也不必炒作」。挺侯派中常委、新北市議長蔣根煌這幾周親自坐鎮中常會，只見挺郭派常委幾無現身，就連挺郭大將周典論女兒、中常委周孟蓉，也都否認連署換侯。

至此，郭台銘從年初起心動念至今，其總統之路，舉凡「爭取徵召」、「串連換侯」、「郭柯搭檔」都成死路，恐怕只剩「獨立參選」一途。

知情人士表示，郭台銘獨立參選所需的28萬份連署，或多或少一定會有綠營支持者自主幫忙，在此情況下，就算連署到百萬份都不成問題。一位國民黨人士透露，他就曾問過民進黨立委會不會幫郭連署，該立委說，「檯面上我們不會這樣說」。除此之外，郭台銘挾其龐大資源，獲得多位議長與卸任議長相助，更透過議會系統，動員到了基層里長，所以號令一下，連署絕對能在短時間內輕鬆達標。但連署百萬是否能在大選中轉換成選票，這又是另一個問題了。

根據最新民調，2024若出現四腳督，無論郭、侯、柯支持度都跌破20％，只剩1字頭，但民進黨的賴清德卻絲毫不受影響，而這也是民進黨最樂見的狀況。但郭營人士又透露，郭台銘會審時度勢，多套劇本靈活運用，「例如侯友宜到9月仍持續疲弱，會是一套劇本；或者換柯文哲民調跌落老三，又會是另一套劇本。」顯見郭台銘也還在觀望， 究竟哪一套劇本對他才最有勝算。

▲郭台銘日前金門城隍爺扶轎，二度與柯文哲同框。（圖／民眾黨提供）

不論郭陣營如何盤算，郭台銘慷慨激昂「台灣必須改變」讓人歷歷在目，一旦決定粉墨登場，四搶一的賽局，誰的勝算會最高？保送賴清德難道是郭台銘愛中華民國的表達方式嗎？這些問題的答案，恐怕只有郭自己一人不明白。朱立倫已多次強調，相信郭會遵守承諾；侯友宜也數度精神喊話，都是拜關公「重情、重義、重承諾」。因此，郭台銘若毀諾參選，自甘為「下架民進黨」的泛藍罪人，權充攪局者卻只為換取個人總統大夢，勢必令藍營「親者痛、仇者快」。