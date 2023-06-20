空軍駁MQ-9B情資先給美方　建立共同情報圖像「台灣不會例外」

▲MQ-9B無人機。（圖／ General Atomics）

記者蘇晏男／台北報導

美軍4架MQ-9B無人機，我軍將於2027年接收，不過傳出情資由美軍優先使用，有所謂美方使用、我付費的模式。對此，空軍駁斥強調，不會有情資先交美方情況；而熟悉相關事務軍方官員表示，與有共同安全利益的各方，特別是像美軍這樣的合作夥伴建立共同作戰圖像，以及建立共同情報圖像，本來就安全合作的重要環節，日韓是，台灣也不會例外。

根據《聯合報》指出，MQ-9B無人機裝備2027年返台後，規劃美方人員隨同進駐花蓮，而軍方內部盛傳，我使用MQ-9B無人機性質，如同當年美中央情報局（CIA）委我飛行U2偵察機，資訊將由美軍優先使用。此外，外界也以樂山雷達站做比擬，指稱MQ-9B無人機可能比照此美方使用我付費的模式。

對此，空軍司令部表示，長程預警雷達所獲各項雷情，均由我方充分掌握與運用，因涉及科技保護及高科技輸出許可，故循軍售管道成立後續維持案，執行修（維）護相關作業。

有關MQ-9B衛星資料鏈部分，空軍司令部指出，這是由專用保密器執行情資傳輸與接收，由我方運用所獲情資，不會發生情資先交付美方之情況。

另有熟悉相關事務的軍方官員表示，與有共同安全利益的各方，特別是像美方這樣的合作夥伴建立共同作戰圖像，以及建立共同情報圖像，本來就安全合作的重要環節，日韓是，台灣也不會例外。

這位軍方人士說，用不正確的資訊帶「台灣當冤大頭買武器，但資訊都是美國人擁有」的風向，是對軍方能力的貶抑，這種套上「疑美論」的做法，讓人懷疑到底是當自己哪一國。