8支100元！台電大林廠開賣枝仔冰民眾排爆　每天補貨4次還不夠賣

▲台電大林廠開賣冰棒民眾排爆，每天補貨4次也不夠賣。（圖／民眾提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄大林電廠今年5月正式成立冰品販賣部，標榜以純天然原料及無化學添加劑，製作健康美味的10種口味冰棒，開幕初期8支100元的優惠價格，每天都吸引民眾排爆。古早味的枝仔冰一天補貨4次還不夠賣，算下來一整天能賣出上千支。

台電大林電廠今年成立冰品部，6月21日於大林發電廠大門口正式揭牌，但考量廠區位置偏遠，6月25日鳳山分店也正式開幕，推出冰棒8支100元的優惠價格，吸引大批民眾排隊搶購。

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▲▼台電大林電廠今年成立冰品部，6月21日於大林發電廠大門口正式揭牌。（圖／翻攝自台電大林電廠冰棒FB粉絲專頁）

台電的冰棒口味多達10種，除了有綠豆、百香果、檸檬、巧克力、紅豆、牛奶、花生、芋頭，更特別的是還有米糕口味。冰棒開賣後，銷售量超出原本預期，每天至少補貨補了4次，但幾乎到下午4點就已經快要全部缺貨。

▲台電大林廠開賣冰棒民眾排爆，每天補貨4次也不夠。（圖／翻攝自台電大林電廠冰棒FB粉絲專頁）

大林電廠工會常理陳志明說，冰棒現在一天大概能賣出3、4千支，銷售量持續成長中。不過，目前「芋頭」與「椰奶」這兩種口味的冰棒暫停供應，將待原料供應恢復後再對外公告通知，另外，8支100元的特價將持續到7/25，有興趣的民眾還可把握時間購買。