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肺癌腫瘤長正中央！醫曝「切樹幹」風險　術前免疫療法救了他

肺癌,肺。（圖／達志／示意圖）

▲肺癌腫瘤長正中央！醫曝「切樹幹」風險，術前免疫療法救了他。（圖／示意圖／達志影像）

記者嚴云岑／台北報導

一名40多歲男性在健檢做低劑量電腦斷層（LDCT）時發現罹患2期肺癌，且腫瘤長在肺部中央，雖然可靠手術治療，但須切除6成肺組織，光走路就喘。醫師評估狀況後，建議使用術前免疫治療，先縮小腫瘤再動手術，術後一週病理報告出爐，在組織切片中已完全測不到癌細胞，有望再多活好幾年。

肺癌連續19年居我國十大癌症死因之首，因肺部神經偏少，初期很少出現疼痛或不適感，等到患者「有感」時有很高比例都已轉移。不過，若患者在第三A期，僅有同側縱膈腔淋巴轉移，仍可透過手術切除，但術後的高復發率仍使死亡率居高不下。

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林口長庚醫院胸腔外科主任趙盈凱醫師表示，現行早期肺癌的可輔助治療以化療為主，但術前使用與術後使用效果皆有限，近年來醫界發現使用免疫療法進行術前輔助治療，可降復發機率。

▲▼ 肺癌免疫療法 。（圖／記者嚴云岑攝）

▲林口長庚醫院胸腔外科主任趙盈凱醫師。（圖／記者嚴云岑攝）

相較於單獨使用化療進行術前輔助治療的病患，患者達到病理完全緩解的比例可從2.2%提升至24%，提高至近11倍；患者的無病存活期也從20.8個月延長至31.6個月，延長近1年。

該名40多歲男性就是使用術前免疫療法進行輔助治療，趙盈凱說明，患者腫瘤長在肺部中央，手術形同「切掉樹幹」，預後情況並不樂觀，術前透過3次免疫療法縮小腫瘤後，就只需「切樹枝」，術後不僅測不到癌細胞，還能陪兒子玩耍，而不用擔心喘不過氣。

儘管免疫療法術前輔助成效顯著，但仍有其限制，趙盈凱表示，患者需先做基因檢測，若有標靶藥物對應基因者，就不建議使用。而因免疫療法未納入健保，患者需自費30至40萬元，使用後也有10%患者會出現皮疹、甲狀腺、心包膜炎等自體免疫反應，但都可透過服用類固醇緩解。

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關鍵字：

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