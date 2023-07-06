被誇長得像！她想辣美、高學歷「李玟當目標」　41歲超神身材曝

▲「筋肉媽媽」的女神是天后李玟。（圖／翻攝自筋肉媽媽FB、李玟IG）

網搜小組／鄺郁庭報導

歌壇天后李玟逝世，享年48歲，消息震驚外界，許多名人紛紛發文悼念。知名健身網紅「筋肉媽媽」就直呼，李玟是她第一個喜歡的女偶像，更是她的女神，「直到今年，都有人說我長得像她，那是很大的讚美！」並表示「抑鬱與憂鬱症真的很可怕」，心疼李玟要面對一種情況，「那真是雪上加霜，就算外在堅強」，讓網友也看哭。

「筋肉媽媽」在粉專發文，「李玟是我第一個喜歡的女偶像，她是我的女神。」並透露直到今年，都有人說她長得有像李玟，「那是很大的讚美，她是由內美到外的天后欸！」她也坦言，自己就是以李玟為目標在努力，「我也想這麼辣美，所以運動著；我也想有高學歷，所以懂事後努力唸書；我唱歌無法這麼悅耳，但滴答滴，唱到倒背如流，那個年代，我們都是。」

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▲筋肉媽媽的肌肉線條驚人。（圖／翻攝自FB／筋肉媽媽）

接著她有感道，「抑鬱與憂鬱症真的很可怕，心靈上的孔，總是最難以被照料看見，而且名人要承受的重，一般人很難想像」，想起先前，李玟的感情世界、外貌，都曾被不友善的報導、酸民爛話碎嘴，「對於憂鬱的人而言，那真是雪上加霜，就算外在堅強，至少我是這樣認為。」

最後，筋肉媽媽感慨，「希望美麗的Coco Lee在天堂能無憂無慮開心快樂了，因為她給了我們這麼多快樂和能量。」貼文一出，就有網友秒淚崩，「Co是我唯一愛的女神，心情無法平復！這太難受了」、「無法相信，好難過」、「聽到消息，真的忍不住流淚」、「妳真的跟她有像，又美又努力。」

據悉，筋肉媽媽是北市大運動健康科學碩士，線上與實體健身教練、IFBB Elite Pro職業健美運動員，經常在社群平台分享身材照，6月初才曬身體組成分析給粉絲看，今年41歲的她，體重51.2公斤，骨骼肌重24.2公斤，體脂肪率僅13.5%，是苗條健筋型身材。

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