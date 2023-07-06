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遊東海岸最超值！豐濱11條遊程「接駁保險通包」　首波秒殺

▲▼記者會在靜浦部落阿美族勇士以傳統儀式-報訊息開場。（圖／豐濱鄉公所提供，下同）

▲▼記者會在靜浦部落阿美族勇士以傳統儀式-報訊息開場。（圖／豐濱鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮豐濱鄉「夏、秋遊程發布記者會」5日上午在花蓮福容飯店舉行。串連在地旅遊、住宿、餐飲等業者規劃11條遊程路線，將「豐濱製造」的品牌注入在東海岸旅行市場。遊程分為1日、2日、3日遊，已全數上架KKday及果果旅行社銷售，售價在550元至13,000元不等，只要購買這次專案遊程，享有專車接駁及保險，幫你省荷包，遊客「行得便利、玩得放心」。

豐濱鄉公所表示，遊程路線集結豐濱鄉轄內景點，如親不知子海上古道、大石鼻山步道、石門遊憩區及秀姑巒溪竹筏體驗等；以及海域沿岸生態導覽，如潮間帶及硨磲貝探索、蟹蝦與野菜生態圈、膠筏漫遊秀姑巒溪；山林野趣的冒險體驗；還有生活手作體驗，如藺草編織、植物藍染、糯米釀、咖啡烘培、窯燒、採集野菜等；另外安排富有在地滋味的餐飲，例如石梯港口的海鮮料理、季節野蔬、部落媽媽親手烹飪的家常原味等。此外，結合周邊觀光資源，如東管處舉辦的大地藝術節、月光海音樂會等。今夏首波遊程優惠價550元，於6月24日辦理結束，上架即秒殺售罄，參加人數總計76名。

▲▼記者會在靜浦部落阿美族勇士以傳統儀式-報訊息開場。（圖／豐濱鄉公所提供，下同）

衛生局長朱家祥表示，今天代表縣長出席致詞，豐濱鄉很美，不論是天上看、海裡看、平地看都很美，而且美食都很好吃衛生，歡迎全國旅客來花蓮東海岸旅遊。

邱福順鄉長表示，延續去年「豐濱Misalama」的主題，今年在鄉民代表會及各部落旅遊產業的合作下，不論是在經費上或是遊程的內容上，使得豐濱鄉公所的團隊有更多發揮的空間。也特別謝謝花蓮縣政府協助行銷，以及東管處部份經費的挹注支持。

▲▼記者會在靜浦部落阿美族勇士以傳統儀式-報訊息開場。（圖／豐濱鄉公所提供，下同）

記者會在靜浦部落阿美族勇士以傳統儀式-報訊息開場，接著撥放踩線團影片，同時由豐濱鄉觀光大使-宋少卿介紹豐濱Misalama -11大遊程及踩線團體驗分享。

▲▼記者會在靜浦部落阿美族勇士以傳統儀式-報訊息開場。（圖／豐濱鄉公所提供，下同）

現場還有豐濱直送的展示攤位及烘培點心，也藉由本次記者會進行其他產業推廣。在記者會上也再次提醒，豐濱各部落的豐年祭在暑假期間陸續舉辦，「豐年祭」是歲時祭儀，遊客如果在這期間到訪部落，請尊重當地的文化及遵守部落規範。

夏、秋遊程規劃在6-9月，以系列遊程接力的方式，讓遊客有多重選擇，體驗豐濱山海及人文風景，第2梯次即將在 7／14成行，將前往石梯坪海域沿岸生態導覽及浮潛觀測硨磲貝，目前仍可報名。
 

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