俄首席檢察官「河中游泳一半」離奇猝死　俄媒稱死因非溺斃

▲俄羅斯楚瓦什共和國(Chuvashia)首席檢察官佛明(Andrey Fomin)離奇身亡。(圖/翻攝推特)

記者吳美依/綜合報導

俄羅斯楚瓦什共和國(Chuvashia)首席檢察官佛明(Andrey Fomin)1日在河中游泳時猝死,但多間俄媒報導指出,他的死因並非溺斃,而是急性心臟衰竭。這不免讓外界懷疑,烏俄戰爭爆發以來發生的一系列俄羅斯菁英離奇死亡案件,是否又增添了一起。

佛明1日參加「泳渡窩瓦河」活動,在泳程一半、離岸約500英尺處(約152公尺)處,突然不適身亡。主辦單位宣稱,所有參加者都在當日上午接受身體檢查,也有提供相關健康證明。

楚瓦什共和國位於莫斯科以東約420英里(約676公里),是俄羅斯聯邦主體之一。當地檢察官辦公室發言人透露,相關調查正在進行中,尚無任何細節獲得證實。

The chief prosecutor of the Republic of Chuvashia Andrey Fomin drowned while trying to swim across the Volga river. pic.twitter.com/qNp9oxKTwJ