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俄首席檢察官「河中游泳一半」離奇猝死　俄媒稱死因非溺斃

▲▼俄羅斯楚瓦什共和國（Chuvashia）首席檢察官佛明（Andrey Fomin）。（圖／翻攝推特）

▲俄羅斯楚瓦什共和國（Chuvashia）首席檢察官佛明（Andrey Fomin）離奇身亡。（圖／翻攝推特）

記者吳美依／綜合報導

俄羅斯楚瓦什共和國（Chuvashia）首席檢察官佛明（Andrey Fomin）1日在河中游泳時猝死，但多間俄媒報導指出，他的死因並非溺斃，而是急性心臟衰竭。這不免讓外界懷疑，烏俄戰爭爆發以來發生的一系列俄羅斯菁英離奇死亡案件，是否又增添了一起。

佛明1日參加「泳渡窩瓦河」活動，在泳程一半、離岸約500英尺處（約152公尺）處，突然不適身亡。主辦單位宣稱，所有參加者都在當日上午接受身體檢查，也有提供相關健康證明。

楚瓦什共和國位於莫斯科以東約420英里（約676公里），是俄羅斯聯邦主體之一。當地檢察官辦公室發言人透露，相關調查正在進行中，尚無任何細節獲得證實。

儘管如此，俄媒76RU引述初步報告稱，佛明死於心臟驟停。一名消息人士也向REN TV表示，佛明游泳期間身體不適，因此被「立刻拉出水面」，但「醫生沒能救他，他死於急性心臟衰竭」。

還有其他專家認為，佛明並非死於溺斃。Telegram頻道Baza稱，調查人員試圖確認初步死因，「結果在檢察官肺部沒有發現水」，也無窒息跡象，血液中葡萄糖含量很低。

57歲的佛明是狂熱普丁支持者，被非營利組織反腐敗基金會（ACF）列入「6000人名單」，也就是「普丁入侵烏克蘭的推動者」，其中包括收賄者及好戰份子。他從雅羅斯拉夫爾戴米多夫州立大學（YSU）畢業後成為高階法律官員，1992年在雅羅斯拉夫爾檢察官辦公室任職，2014年至2020年被提拔為克里米亞地區的副檢察官。

自俄國入侵烏克蘭以來，已有30多名知名菁英離奇死亡，包括寡頭富商和科學家，被認為可能與克里姆林宮有關。英媒《太陽報》統計，2022年1月迄今，此類死亡案件至少39起。美國退役陸軍情報官員斯威特（Jon Sweet）更形容，普丁經營著「現代俄羅斯聯邦安全局（FSB）版本的謀殺公司」。

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