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拉麵一碗也賣300元！他質疑「阿堂鹹粥不行嗎」：人家是海鮮欸

▲▼再漲！台南阿堂鹹粥一碗要200元　網傻：我的媽呀。（圖／翻攝Google地圖）

▲台南阿堂鹹粥。（圖／翻攝Google地圖）

記者朱祖儀／綜合報導

一名饕客透露，今（5）日去台南名店「阿堂鹹粥」用餐，結果發現又漲價了，需要花300元才吃得到魚肚鹹粥，實在無法接受。此文曝光後隨即掀起討論，但就有人指出，日本拉麵只有叉燒、溏心蛋和麵，一樣賣到300元以上，質疑「拉麵都能賣300元，阿堂鹹粥不行嗎？」

有網友以「慟！阿堂鹹粥300元了！」為題在PTT發文，表示今日去阿堂鹹粥點餐發現菜單怪怪的，魚皮鹹粥和魚肚鹹粥都不見了，問了店員才知道，現在必須先點一碗粥底再另外加料。最後他點了綜合粥180元以及外加魚肚120元，花了300元才終於吃到魚肚鹹粥，認為這根本是變相漲價，直呼「漲價頻率跟幅度對於身為長期台南支持者來說，這樣我已經無法接受了，再見了阿堂」。

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▲▼ 。（圖／翻攝PTT）

▲網友去阿堂鹹粥用餐才發現又漲價了。（圖／翻攝PTT）

文章曝光後，有不少支持者感到難過，表示不願意再支持。但也有另名網友幫忙說話，表示去拉麵店消費時，多數內容物都是幾片叉燒、溏心蛋再加上拉麵，同樣賣300元左右，反觀阿堂鹹粥裡面有加魚皮、魚肚等真材實料的海鮮，「早就該賣300了」，認為這個價格應該不算過分，「人家還是海鮮欸，為什麼有人在喊貴？」

對此，鄉民看法不一，「拉麵有冷氣啊」、「你可以不要吃拉麵啊，拉麵有160的，鮮魚粥也有100的啊」、「可以啊，我還支持他們賣五百」、「重點是那個粥味道看起來就是單調啊」、「阿堂也有綜合的一百多，為什麼寫最貴？」

但多數人認為，「反正他都公開價錢了，有人要去吃就去吃啊」、「嫌的又不會去吃，吃的自然能接受價格」、「店家本來就沒錯，不爽不要吃就好」、「市場接受吧，上次260元到現在還是有人吃」、「價錢寫出來，願打願挨，嫌貴別去」。

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