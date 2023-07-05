快訊／新店逆子砍下老母親頭顱！花3hrs完成筆錄　殺人罪移送北檢

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

新北市新店區新生街一處民宅4日下午發生弒母命案！一名59歲連姓男子持2把菜刀將84歲詹姓母親的頭顱砍下。警方獲報到場，將他立即逮捕。連男犯案後拒絕回答任何問題，警方4日晚間只好停止夜間偵詢，待5日進一步釐清案情。

▲新店逆子被依殺人罪移送北檢偵辦。（圖／記者陳以昇攝）

連男終於在5日中午12時許，於法扶律師陪同下做完筆錄，但由於警方問他案情，他都僅點頭或搖頭，完全不回答完整的句子，讓製作筆錄耗時3個多小時才完成，稍早他被依殺人罪嫌移送北檢偵辦。