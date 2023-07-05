新婚初夜衝過頭！21歲女「出血以為破處」　狂流1500ml險休克

▲21歲女子新婚初夜時，下體突然劇痛且流血，夫妻當時誤以為是「處女膜破裂」現象，遲遲未就醫。（示意圖，翻攝自pixabay）

圖文／鏡週刊

大陸浙江一名21歲女子近日新婚，與丈夫滾床單經歷初夜時，卻沒想到下體突然劇痛且流血，夫妻當時誤以為是「處女膜破裂」現象，遲遲未就醫，直到女子1、2小時後下體仍無法止血，才驚覺不對緊急送醫，事後才知是「性行為」太粗暴，導致的陰道撕裂傷，大量出血達1.5公升，接近急性出血休克。

根據陸媒《都市快報》的報導，浙江一對年輕夫妻在上週登記結婚，並於當晚共度春宵，但行房時女子下體突然大出血，由於雙方都是第一次，因此2人用手機上網收尋後，一度以為僅是正常處女膜破裂所引起，便繼續歡愉。

怎料，2個小時過後女子血並未止住，且有愈來愈多的跡象，還弄得廁所都是血，加上女子開始臉色發白、頭暈想吐，夫妻倆才趕緊叫了救護車，才知道是性行為太粗暴，導致陰道撕裂傷。

經婦產科醫師診斷後發現，女子的陰道裡有大量凝血塊，其陰道後穹窿有5公分撕裂傷、出血量達1.5公升，接近急性出血休克狀態，在止血過程中，女子還一度暈厥過去，所幸經過輸血、縫合搶救過後，目前已脫離險境轉往普通病房治療。

對此，據報導婦產科高婷婷副主任醫師提醒，性行為過於粗暴又缺乏一定的性知識，恐會導致黏膜組織損傷而大量出血，換句話說就是陰道穹窿受傷；且通常處女膜破裂引起的出血量很少，一般不會超過10毫升，約只有一個硬幣大小，一旦陰道出血超過半小時，或是有明顯血塊流出，就建議應及時就診觀察。

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