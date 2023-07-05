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【廣編】人文饗宴！《名人書房》全新第五季7月8日首播　探訪13位跨界名人奇幻閱讀故事

▲▼人文饗宴！《名人書房》全新第五季7月8日首播　探訪13位跨界名人奇幻閱讀故事

▲「冠德玉山教育基金會」全新第五季《名人書房》節目將於自7月8日起播出，在資深主播詹慶齡帶領下，閱讀探尋13位跨界名人的人生閱歷。（圖／冠德玉山教育基金會提供，下同）

生活中心／綜合報導

根據近期大數據公司發佈的《2023台灣民眾閱讀行為暨實體書店》調查報告顯示，台灣民眾每週閱讀時數以1-5小時佔比最高，佔38.5%，即使迎接疫情全面解封，旅遊、聚餐爆發，但能隨時隨地展開的閱讀習慣，仍居生活中的重要療癒力量。

長期致力於推動閱讀的「冠德玉山教育基金會」，獨立製播的全新第五季《名人書房》節目將自7月8日起開始播出，在資深主播詹慶齡帶領下，閱讀探尋13位跨界名人的人生閱歷，透過分享，甚至實地探訪書房，體驗不同的動人奇幻旅程。同時7月起還將舉辦實體和線上的「名人書房主題書展」，期盼閱讀啟發思考、拓展視野，引領生活實現精彩人生。

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全新第五季《名人書房》節目，邀請到樂評家焦元溥、盧彥勳國際網球學院創辦人盧彥勳、罕病天使楊玉欣、精神科醫師鄧惠文、前台大醫院雲林分院院長黃瑞仁、朱宗慶打擊樂團創辦人朱宗慶、旭榮集團執行董事黃冠華、前統一集團總裁林蒼生、前Verizon Media國際事業董事總經理鄒開蓮以及華文小說家平路、飲食生活作家韓良憶、世界島嶼作家夏曼．藍波安、旅德作家陳思宏。藉由不同世代、跨領域的受訪者，分享各自人生經歷與閱讀經驗。

實景錄製的《名人書房》，第五季實地走訪了焦元溥書房、鄒開蓮寓所、朱宗慶打擊樂團北投練團室、冠德大直湛社區圖書館、冠德羅斯福社區圖書館等。亦延續與金石堂書店合作，7月起於Global Mall環球購物中心新北中和、板橋車站的兩家分店，和北中南的信義店、新竹店、台中店、文心店、潮州店五家門市，以及金石堂網路書店，舉辦實體和線上的「名人書房主題書展」，觀眾收看節目之餘亦能與好書相遇。

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關鍵字：

冠德玉山教育基金會名人書房

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