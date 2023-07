英國平均氣溫140年來最高　首相蘇納克挨批偷懶、傷害環境

▲今年是英國有史以來最熱的6月,平均溫度和平均最高溫皆創新高。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者任庭儀/編譯

英國氣象局(Met Office)指出,英國6月份的平均溫度較以往高出0.9°C,打破過去140年來最高紀錄。除此之外,國內降雨量也不足,只有以往的7成不到,部分地區已發布缺水警報。然而在氣候變遷的影響下,外界卻沒看見首相蘇納克(Rishi Sunak)做出任何努力,挨批不關心環境議題。

綜合BBC、《衛報》等外媒報導,今年是英國有史以來最熱的6月,平均溫度和平均最高溫皆創新高,月平均溫度較以往高出0.9°C來到15.8°C。英國去年氣溫首次突破40°C,各界紛紛擔心今年是否會再創高溫紀錄,氣象局首席氣象學家戴維斯(Paul Davies)指出,「人類引發的氣候變遷造成大氣升溫,也助長了高溫破紀錄的可能性。」

英國今年6月整體溫度都偏高,大部分地區溫度在25°C上下,有時甚至略高於30°C。持續高溫導致民眾用水需求上升,然而降水量只有以往的68%,英格蘭部分地區實施限水政策,蘇格蘭也因河川湖泊水位下降,發布缺水警報。

