英國平均氣溫140年來最高　首相蘇納克挨批偷懶、傷害環境

▲今年是英國有史以來最熱的6月，平均溫度和平均最高溫皆創新高。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者任庭儀／編譯

英國氣象局（Met Office）指出，英國6月份的平均溫度較以往高出0.9°C，打破過去140年來最高紀錄。除此之外，國內降雨量也不足，只有以往的7成不到，部分地區已發布缺水警報。然而在氣候變遷的影響下，外界卻沒看見首相蘇納克（Rishi Sunak）做出任何努力，挨批不關心環境議題。

綜合BBC、《衛報》等外媒報導，今年是英國有史以來最熱的6月，平均溫度和平均最高溫皆創新高，月平均溫度較以往高出0.9°C來到15.8°C。英國去年氣溫首次突破40°C，各界紛紛擔心今年是否會再創高溫紀錄，氣象局首席氣象學家戴維斯（Paul Davies）指出，「人類引發的氣候變遷造成大氣升溫，也助長了高溫破紀錄的可能性。」

英國今年6月整體溫度都偏高，大部分地區溫度在25°C上下，有時甚至略高於30°C。持續高溫導致民眾用水需求上升，然而降水量只有以往的68%，英格蘭部分地區實施限水政策，蘇格蘭也因河川湖泊水位下降，發布缺水警報。

It has been a privilege to have been able to make a difference to a cause I have been committed to for as long as I remember. But this govt’s apathy in the face of the greatest challenge we face makes continuing in my role untenable. Reluctantly I am therefore stepping down pic.twitter.com/KDJKN3i6ER — Zac Goldsmith (@ZacGoldsmith) June 30, 2023

然而在極端天氣的影響下，首相蘇納克卻沒有提出相對應配套措施，因此招致批評。國家環境事務大臣高史密斯（Zac Goldsmith）上月30日宣布辭職，並在辭職信中將矛頭指向蘇納克，稱其不關心環境問題才促使他做出這個決定，「問題不在於政府傷害環境，而是我們的首相根本不感興趣。」

就連蘇納克的法定顧問氣候變化委員會（Climate Change Committee，CCC）都嚴正表示，英國曾是環境保護的領導者，如今卻在偷懶，乾淨能源的進度停滯不前，甚至擴張開發化石燃料，讓委員會無法接受。