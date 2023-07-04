快訊／又見女性染猴痘「外籍看護確診」！單周增23例再創新高

記者洪巧藍／台北報導

國內出現第二例女猴痘！疾病管制署今（4）日公布國內新增23例猴痘個案，創下單周新高；其中有21例本土、2例境外，值得注意的是，有一名北部30多歲外國籍女性確診，職業為外籍看護，已經匡列高風險接觸者6人進行防治。

▲疾管署發言人曾淑慧，資料照 。（圖／記者洪巧藍攝）

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疾病管制署(下稱疾管署)今(4)日公布國內新增23例猴痘(Mpox)確定病例，其中21例為本土、2例為境外移入個案(菲律賓及越南)，居住縣市為北部15例、中部5例、南部3例，年齡介於10多歲至40多歲，發病日介於6月19日至6月30日，因身體陸續出現發燒、淋巴腺腫大、水泡、膿疱等症狀，經醫師評估後採檢通報，分別於6月27至7月3日確診。經疫調匡列相關高風險接觸者45名，已進行衛教並自我健康監測21天。我國自去年6月23日將Mpox列為第二類法定傳染病，截至7月3日累計確診221例病例(206例本土及15例境外移入)，其中155例已康復，6例仍住院治療中、60例於居家自主健康管理中。

疾管署指出，本次公布之本土個案中，其中1例為北部30多歲外國籍女性。該名個案因6月21日身體出現水泡等症狀就醫，6月30日因症狀未緩解再度就醫，經醫師評估後採檢通報，並於7月2日研判為確定病例。因該案職業為外籍看護，衛生局已緊急聯繫並匡列高風險接觸者共6人進行相關防治措施，經初步疫調結果，目前接觸者均無出現相關症狀，衛生局持續進行可能感染源調查。

疾管署表示，依據6月28日召開之衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)會議決議，擴大猴痘疫苗接種對象，將自7月5日起正式調整Mpox疫苗暴露前預防(PrEP)接種對象，由原先「近6個月內曾有高風險性行為者，例如：多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者、性病患者等」，放寬為「近1年有風險性行為者(例如：多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等)；過去曾罹患性病；或性接觸對象有前述任一情形者」。

疾管署也提醒，統計截至7月3日止，全國共104家合作醫療院所可提供接種服務，且其中11縣市、29家合作醫療院所有提供夜間或假日門診服務，相關資訊可至疾管署全球資訊網/猴痘專區/猴痘疫苗/猴痘疫苗接種服務合作醫療院所資訊項下( https://gov.tw/3SG )查詢，並可直接點選各合作院所之連結網址進行預約掛號。另各縣市衛生局亦積極規劃設置社區外展接種站提供接種服務，以提升優先接種族群接種之可近性。呼籲符合接種條件之民眾，尤其感染過性病或性接觸對象有性病風險，可藉由多元接種管道儘速完成2劑疫苗接種，保護自己也保護他人。

疾管署統計，截至7月3日共計完成62,468人次Mpox疫苗接種服務，其中暴露後預防(PEP)接種347人次及暴露前預防(PrEP)接種62,121人次；已接種1劑者44,025人，已完成2劑疫苗接種者為18,443人，約為滿4週應接種第2劑的5成，也提醒可接種第2劑疫苗之民眾，請儘速完成第2劑接種，以達9成保護力。經統計確診個案中約9成無接種疫苗，且接種疫苗後，身體需要時間(約需14天)產生抗體，以達保護力，因此提醒在14天內或僅接種1劑的民眾仍要適當保護自己，減少暴露的風險。

疾管署呼籲，猴痘傳播對象具侷限性，此波疫情以親密接觸之人際傳播為主，提醒民眾前往流行地區或國內風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸之社交活動等風險場域，如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大(如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處)等疑似症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。