網紅醫要丟工作了？禾馨「暫停臨床職務靜候調查」：家暴必須譴責

▲網紅醫將小孩打到整片臉瘀青。（圖／嘎老師Miss Ga、小孩生母授權提供）

文／胡肇芳／今周刊

一名育有3名孩子的小兒科醫師日前在臉書發文表示，過去因為寵小孩，導致他們生活習慣以及自理能力出現問題，決定採取嚴厲的管教措施，包括打小孩耳光、罰跪等。孩子的生母通報家暴，並控訴兩個兒子共被打100個耳光，引發議論。

對此，許多醫師紛紛發聲痛斥這樣的行為，而該名小兒科醫師目前已將臉書關閉。時代力量立委王婉諭也在臉書PO文表示，「有時候，面對情緒，先停下來，讓自己與孩子隔離開來，冷靜一下，才能夠更理智的思考」。王婉諭表示，家長尋求專業協助，不代表是「失職」的父母，透過親職教育，才可以協助父母，在孩子的成長過程中給予正面有效的幫助。

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而當事醫師任職的禾馨醫院主管蘇怡寧醫生也在臉書發表看法，「家暴就是不對必須嚴厲譴責」透露該醫師原先就已經轉兼任打算離職，所以先暫停該醫師的所有臨床職務，靜候調查。

蘇怡寧在臉書發文表示，「家暴就是不對，必須嚴厲譴責」，但家暴處理跟作奸犯科有點不太一樣，作奸犯科必須接受法律的制裁，同樣的，家暴也是必須接受制裁。

蘇怡寧認為，但同時間被家暴的對象常常也是資源的接受者，嚴厲處罰家暴者，同時間也等於可能斷了這些被家暴對象的生活依靠，這些都是我們在處理這類問題時候必須特別注意的。

對於該名醫師的現況，蘇怡寧表示，不想未審先判，也沒有公權力去剝奪他這個權利。他透露，這名醫師原先就已經轉兼任打算離職，就請他先暫停所有臨床職務靜候調查，同時「我們也請求社會局一定要積極介入，務求真相水落石出毋枉勿縱，該負的責任一樣也不能少」。

關於修復正義 各位同學早安 我要出門去工作了 本來不想繼續說的 不過我看有很多人討論的義憤填膺 所以我還是簡單再公開說一下我自己的觀點跟思考 再說一次 家暴就是不對 必須嚴厲譴責 但家暴這種事的處理跟作奸犯科有點不太一樣 譬如說 作... 由蘇怡寧醫師愛碎念發佈於 2023年7月1日 星期六

「小劉醫師」劉宗瑀在臉書表示，「最無辜的是受傷的孩子，除了肉體的傷，心裡的傷要怎麼修復呢。我們過不久時間就會停止關注這事，但這是孩子們一生要背負、回頭面對當事人的悲痛。」

新竹馬偕急診外科主任白永嘉也在臉書表示，受家暴的孩子帶來急診，那些傷痕，每個急診醫師和護理師看了都會非常痛的，更何況是孩子身上和內心的痛，我們需要教養孩子，但可不可以不要用「毒打」的方式，急診室看到太多家暴的悲劇，希望越來越少！

受家暴的孩子帶來急診 那些傷痕 每個急診醫師和護理師看了 都會非常痛的 更何況是孩子身上和內心的痛 我們需要教養孩子 但可不可以不要用「毒打」的方式 急診室看到太多家暴的悲劇⋯⋯ 希望越來越少！ 由急診醫師的眼睛（白永嘉醫師） 發佈於 2023年7月1日 星期六

小兒科醫王韋力也指出，長期以來許多研究都顯示，體罰或許有短期的效果，但長期來說對孩子與家庭都是負面影響！也有很多比體罰更有效的管教方式。「我不支持體罰，更斥責家暴！」

這兩天關於 #兒童體罰... 由威力醫師的育兒週記-王韋力發佈於 2023年7月1日 星期六

眾兒科醫悲「孩子將離我們遠去」

兒科醫師巫漢盟也表示，孩子是我們的骨肉，是國家的棟樑，雖然教養很辛苦，有時會內傷，「但請堅持動口不動手，不然孩子將離我們遠去！」

孩子是我們的骨肉，是國家的棟樑 雖然教養很辛苦，有時會內傷?~ 但請堅持動口不動手，不然孩子將離我們遠去！ 由阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師發佈於 2023年7月1日 星期六

立委王婉諭指出，羞辱式的對待、責打，不會讓孩子記得他犯了什麼錯，只會記得被羞辱這件事。孩子不會因此而深切自我反省，也沒有學會怎樣做出正確的決定。孩子可能留下長遠且難以抹滅的影響，讓他們以為「暴力」可以解決問題；甚至可能讓孩子跟你之間留下永遠無法修補的傷痕。

王婉諭表示，有時候，面對情緒，先停下來，讓自己與孩子隔離開來，冷靜一下，才能夠更理智的思考。其實，孩子跟我們一樣，也會感受與思考，「如果你平常在與大人溝通的過程中，會嘗試去從對方的角度出發理解，那我們也該嘗試去理解孩子，用同理的方式去對話，或許就會發現他們的糾結，與我們其實沒有什麼不同。」

王婉諭直言，沒有人天生就會當爸媽。家長和孩子們都會在成長過程中不斷成長，而家長們也不要吝嗇於主動求助，尋求專業協助，不代表你是一個「失職」的父母，反而代表你是一個願意不斷「學習」的父母。透過親職教育，才可以協助父母，讓父母在孩子的成長過程中給予正面有效的幫助。

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