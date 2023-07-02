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全台3水庫蓄水率100%　永和山水庫接近滿水位

▲曾文水庫觀景樓。（圖／資料照，記者蔡玟君攝）

▲曾文水庫觀景樓。（圖／資料照，記者蔡玟君攝）

記者陳瑩欣／台北報導

全台有雨挹注水庫進帳，據「台灣水庫即時水情」與經濟部水利署資料顯示，至7月2日下午4點為止，全台已有3座水庫蓄水率衝至100%，而竹苗一帶的永和山水庫蓄水率已超過99%，逼近滿水位。

資料顯示，全台各主要水庫中蓄水率最高的為新竹寶山水庫、寶山第二水庫與雲林彰化嘉義一帶的湖山水庫，3座水庫蓄水率皆已達100%，竹苗一帶的永和山水庫雖然揭露資訊僅至6月30日，但蓄水率已99.07%加上近日持續有降雨，已逼近滿水位。

從北部地區水庫表現來看，新北、桃園、新竹一帶倚賴的石門水庫蓄水率高達96.8%，供應雙北地區用水的翡翠水庫蓄水率為76.3%，基隆新山水庫則為95.6%，

新竹地區如寶山水庫、寶山第二水庫蓄水率皆已100%，苗栗地區明德水庫蓄水率90.9%，苗栗台中一帶鯉魚潭水庫蓄水率77.6%，台中德基水庫蓄水率81.6%，台中石岡壩水庫蓄水率57.5%。

南投兩座主要水庫蓄水率皆在5成以上，日月潭水庫蓄水率92.4%、霧社水庫則達59%。

嘉義地區除了湖山水庫蓄水率100%以外，蘭潭水庫蓄水率81.8%也維持高標，仁義潭水庫蓄水率52%也有過半以上的成績。

台南地區以烏山頭水庫蓄水率66.7%、南化水庫蓄水率69.9%表現最好，嘉義台南山帶的曾文水庫和白河水庫蓄水率各在11.4%與19%，各較前一日小幅上升0.27%至0.03%。

高雄阿公店水庫蓄水率19%、屏東牡丹水庫蓄水率則為64.5%。

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