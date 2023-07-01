快訊／國道1號南下湖口段2大車、2小車撞一團　車流回堵3km

▲國1南下湖口段今早傳出事故。（圖／翻攝國道監視器）

記者陳凱力、莊智勝／新竹報導

國道1號南下86K、新竹湖口段今(1日)上午8時50分許傳出事故，現場2大車、2小車撞成一團，警消獲報後目前已經趕抵現場，初步了解現場有2人受傷、意識清楚，詳細傷況、事故原因還有待釐清。受到事故影響，該路段車流回堵約3km，提醒用路人小心慢行。

初步調查，現場為一輛營業用大貨車(26噸)追撞前方自小客、再推撞前方小客車以及另輛遊覽車，這起車禍造成一輛小客車內駕駛及乘客2人擦挫傷，送往東元醫院治療。