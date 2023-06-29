快訊／9縣市迎大雷雨！防「猛烈雨彈」示警範圍曝

▲9縣市午後出現大雷雨。（圖／記者陳煥丞攝）
記者李宜秦／台北報導
午後對流發展旺盛，許多縣市出現明顯降雨，中央氣象局發布大雨特報及大雷雨即時訊息，其中中台灣多個縣市出現大雷雨，民眾外出要留意劇烈天氣。
氣象局針對新竹縣、桃園市、新北市發布大雷雨即時訊息，持續時間至17時30分；針對臺南市、雲林縣、嘉義市、嘉義縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至17時15分；針對南投縣、臺中市發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時45分。
氣象局提醒，請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水。
大雷雨即時訊息示警區域
新北市 新店區、三峽區、土城區、烏來區
桃園市 大溪區、龍潭區、復興區
新竹縣 關西鎮、尖石鄉
雲林縣 斗六市、斗南鎮、虎尾鎮、西螺鎮、土庫鎮、北港鎮、古坑鄉、大埤鄉、莿桐鄉、二崙鄉、崙背鄉、褒忠鄉、元長鄉、四湖鄉、口湖鄉、水林鄉
嘉義市 東區、西區
嘉義縣 太保市、朴子市、布袋鎮、大林鎮、民雄鄉、溪口鄉、新港鄉、六腳鄉、東石鄉、義竹鄉、鹿草鄉、水上鄉、中埔鄉、竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉、大埔鄉
臺南市 鹽水區、白河區、後壁區、東山區
臺中市 新社區、霧峰區、太平區、和平區
南投縣 南投市、埔里鎮、草屯鎮、集集鎮、名間鄉、中寮鄉、魚池鄉、國姓鄉、水里鄉、仁愛鄉
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