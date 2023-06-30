爆吳子嘉開直播找自己人抖內　名嘴逆轉勝「免賠20萬」理由出爐

▲《打臉名嘴》張榮洲（左）開直播宣布被吳子嘉（圖右上）提告求償的官司逆轉勝。（圖／翻攝YouTube《打臉名嘴》）

記者黃哲民／台北報導

在YouTube開設《打臉名嘴》頻道議論時事的男子張榮洲，去年（2022年）在PTT爆料《美麗島電子報》董事長吳子嘉開直播收到的「抖內（贊助），是安排好自己人抖的」，吳自認被抹黑、告張男求償，台北地院一審判張須賠20萬元，上訴後，北院二審認為確有圖示為管理員的帳號，在吳直播時抖內13次，代表張的質疑並非無的放矢，加上張po文在PTT政治黑特板、影響力不大，逆轉改判張免賠確定。

二審改判理由指出，YouTube網站的說明顯示，直播節目的聊天室訊息串中，購買超級留言或超級貼圖給直播主「抖內」的觀眾，聊天訊息與動畫圖片會顯示為彩色，個資照片會在訊息串置頂，持續時間視購買的金額而定，而直播主和聊天室管理員帳號，各有圖示以資區別。

▲《董事長開講》吳子嘉告《打臉名嘴》張榮洲求償50萬元，二審逆轉改判免賠確定。（圖／翻攝判決書）

張榮洲本案提出吳子嘉在YT《董事長開講》頻道的13段主講影片，畫面右側秀出的聊天室留言串，可見標有「扳手」圖示、代表聊天室管理員的帳號「Huu 02」，共購買超級留言13次、每次30元到150元，其中4次獲頻道小編回應「感謝@ Hsu 育仁斗內支持」，而吳的女婿名字就叫做育仁。

此外，張榮洲前述提出的影片中，還有1個購買1次超級留言170元的帳號「Pamela Wu」，經查與吳子嘉女兒的臉書帳號暱稱相同。

法官指YT網站說明顯示，聊天室管理員由直播主指派，負責審查、管理聊天室留言與訊息，而張榮洲綜合相關資料，合理相信自己的判斷屬實，據此質疑吳子嘉安排自己人捐款，刻意營造多數人贊同自己觀點的假象，進而可能影響、操弄言論，代表張的言論不是無的放矢，也沒有重大輕率的惡意。

▲吳子嘉。（圖／資料照）

法官並認為張榮洲是在PTT的「HatePolitics（政治黑特板）」，發表本案質疑吳子嘉的言論，訊息散布範圍侷限於觀覽該看板文章的使用者，「言論傳遞之速度與影響力非鉅」，因此逆轉改判張全部免賠確定。

本案源於以「打臉名嘴」自詡的張榮洲，去年（2022年）8月28日在PTT政治黑特板以代號「Reejan」po文，指稱「我很早就有公開說過董事長開講的抖內是安排好自己人抖的，吳董找過我，我一直勸他不要這樣搞所以就無法合作這是當時的故事」等語。

吳子嘉在YT經營《董事長開講》頻道並擔任主講人，自認被張榮洲抹黑，怒告張男求償精神慰撫50萬元。張堅稱確有管理員帳號在吳直播時抖內，「證據都在網路上」，他只會截圖、不知怎樣提出影片，他和吳合作直播超過100集，從沒出現授權扳手（指管理員）、抖內帶風向狀況，因為這種舉動有道德爭議。

一審指張榮洲大學畢業、在台積電任職過，目前月薪20萬元，智識程度應高於一般人，卻無法舉證「吳董找過我」、「我一直勸他不要這樣搞」等事項，連跟誰說過都講不出來，也沒對話錄音，惡性非輕，判張應賠20萬元。張上訴二審，提出2021年8月到同年12月《董事長開講》13段直播影片為證，終於逆轉戰局。