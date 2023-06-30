高峰會交流綠色運輸願景　桃機：深化合作＋關注新興科技

▲桃園機場公司總經理范孝倫，29日出席第六屆「台灣大未來國際高峰會」。（圖／桃園機場提供，以下同）

記者張芳瑜／台北報導

隨著疫情穩定解封，民眾旅遊魂燃燒以及因應工作需求，出國行程爆增，桃園國際機場人潮滿滿，各家航空公司加班加點，帶動旅遊、航空等產業景氣回溫，不過在人們日子重新熱絡的同時，對於地球生態的破壞也依然持續著；永續發展迫在眉睫，當前世界各國達成共識，目標鎖定「淨零減碳」，台灣運輸產業亦必須跟上趨勢，政府與業者如何應對？特別是對外象徵台灣精神的國門桃園國際機場，在昨天6/29（四）舉辦的第六屆「台灣大未來國際高峰會」中，桃園國際機場股份有限公司范孝倫總經理給出了解答與成績單，並攜手交通部民用航空局林國顯局長、長榮航空首席副總經理何慶生及中華航空資深副總經理彭寶珠，一同針對「綠色運輸新前景」主題展開交流，為台灣航空交通開拓新藍海。

桃園國際機場載客量受到COVID-19重創3年多，但今年上半年已破1500萬客運量，人流超越過去3年總量，而且據范孝倫以長期趨勢分析，運輸總量將再往上增加，如何面對大量人潮帶來的碳排放、實現綠色運輸願景，范孝倫認為桃機應往「整合協力之永續機場」的方向邁進；桃機之所以能24小時運作、全年無休提供旅客高品質環境與服務，是由於桃機公司與來自公務部門、設施維護、航空服務及商業經營，共240個公民營單位、3萬5千名工作夥伴一同打拼努力的成果，淨零減碳也需要整合眾家夥伴之力，才能推動減碳永續行動已臻盡善盡美。

▲范孝倫認為桃機應往「整合協力之永續機場」的方向邁進。

桃機從設備汰換、智慧化管理與再生能源三方面下手，目前已執行高效能冰水泵浦汰換，達到每年減排1172公噸、航廈照明燈具LED化，每年減排2867.2公噸；也正在執行冰水主機、冷卻水塔設備汰換，預估每年可減排6015.3公噸，還有汰換電梯、電扶梯及增設怠速裝置，預估每年減排1924.5公噸。另外，在旅客上下飛機的空橋下建置橋氣橋電設備，省下以往需要外接APU、電源車及氣源車所需燃油；牽引飛機、運送旅客行李的作業車輛改採電動車，同樣也是減少燃油使用、降低空氣污染。

自2013年起即啟動綠色永續行動的桃機，現階段已達到機場碳認證計畫（ACA）第三等級，獲頒綠色機場評比（GAR）獎項，重視ESG議題而發行的年度永續報告書也斬獲不少得獎紀錄。現今因應節節攀升的航運量，在民航局協助下正在加速建置第三航廈，設計理念也以減碳永續為最高原則，例如使用隔音隔熱材料減少耗能，利用太陽光電發電裝置，提升水資源回收率、智慧化控制照明及空調等。范孝倫表示，桃機未來將更加關注新興科技，包括國際提倡的SAF永續燃油，借鑑韓國仁川機場已使用的氫能、香港機場儲能系統等；另一方面深化與夥伴之間的合作關係，「當油品公司如中油、台塑製造永續燃油，各家航空公司推動減碳，加上桃機三方共同努力，才能真正做到綠能永續」。

▲交通部民航局局長林國顯認為台灣航空業「要有底氣才能達到綠色運輸」。

對此，民航局局長林國顯在對談中深表認同，因台灣地理位置優異，每年約有1億8千5百萬架次飛機經過飛航情報區上空，在航管系統超前部署更新，讓飛機在安全飛行之餘能更有效率省油，再搭配上航廈設施、裝備皆減碳永續的桃園機場，希望達到「吸引全世界航空公司能夠來臺灣轉機」的遠大目標。桃機正走在永續綠能的路上，范孝倫補充，除了硬體之外，管理營運面的改善也有助於永續，以旅客資料為例，機場與航空公司各單位之間常面臨數值不一致使執行面受阻，「利用航務管理系統梳理統合上下游原始數據，整理分析成有用資訊協助其他單位使用，像是依照出入境時段不同旅客人數變化來調度人力，就能更有效率」。

▲第六屆「台灣大未來國際高峰會」，范孝倫（左2）攜手林國顯（中）一同針對「綠色運輸新前景」主題展開交流，為台灣航空交通開拓新藍海。

民航局局長林國顯認為台灣航空業「要有底氣才能達到綠色運輸」，底氣來自各方積極投入永續綠能，像是長榮及華航皆從各方推動淨零減碳，包含採用SAF永續燃油、機上侍應品可環保再利用、開發氫動力燃料引擎、旅客碳抵銷計畫等；林國顯表示「航空公司依照法規掌握自身碳排油耗，尋求技術協助降低，如購買新客機、使用SAF永續燃油，儘管成本高昂，但這正是反映一間公司的理念及價值。」當政府與公民營單位皆負起社會責任，以身示範「未來永續的生活態度」才能共創綠色新願景。