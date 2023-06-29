胡錫進炒股兩天賺900元！大談投資策略：希望有「只賺不賠」股票

▲胡錫進。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸官媒《環球時報》前總編輯胡錫進本周宣布進軍股市，28日晚間他在微博分享了炒股第二天的心得，表示自己運氣不錯，賺了226.43元人民幣，並分享自己的投資策略，「真希望中國有一些大的個股超級穩定，大家買了它們，風險很低，長期持有『只賺不賠』的機率很大。」

胡錫進提到，自己28日下午2時半左右買了兩支個股，還增加了昨天買的一支個股的數量，總投入達到7.5萬元人民幣（約31萬元新台幣），「我的運氣也真不錯，今天收盤時的盈利達到了226.43元（約954元新台幣），比昨天增加了120多元（約506元新台幣）。」

不過，胡錫進也強調，他提醒自己，好運氣可不是股市裡的常量，要隨時準備接受一時轉虧的打擊。

胡錫進說，剛進股市，他就像在一個雷區裡一樣，小心翼翼邁著最初幾步，「我買的幾隻股票都是盤子大的，最小的市值也是幾百億的，而且它們都有過高點，目前處於它們的價值低位。」

胡錫進指出，他太忙了，難以仔細研究股市裡的各種知識和技術，要慢慢來，「我現在遵循的就是最基本的規律，我鼓勵自己說，最基本規律可能也是最可靠的。」

胡錫進還說，剛入股市他就發現，炒股挺費時費神的，一個人如果比較投入地炒股，似乎很容易影響班上的工作，「我今天就受了點影響，選新股費了些功夫。感覺一個人如果炒短線，經常買入賣出，那可得有真水平，至少在技術層面要很熟練。我突然對炒短線的人產生了仰視：他們能夠做到瞄兩眼就看清行情，並且買什麼賣什麼能夠當機立斷。」

胡錫進強調，他還是希望自己能看得準一些，長期持有幾隻股票，因為他做不到不斷盯盤，「真希望中國有一些大的個股超級穩定，大家買了它們，風險很低，長期持有『只賺不賠』的機率很大，年盈利雖然不高，但大多時候能夠跑贏銀行利率，賠也是小賠。」

最後，胡錫進分享了自己的投資策略，他說，看了那些大股票的K線，現在的買入價大多比高峰時跌了四五成，那些在高點上買了它們的股民如果「長期持有」到現在，虧得太多了，「股市的普遍風險肯定比其他很多投資都要高，但應該有一些相對低風險的『綠洲』，與那些大起大落的風險和收益是不同賽道。哈哈，也許我還是帶著點『烏托邦』思想來到股市的，我渴望找到自己的『綠洲』。」