補助私大生學費2.5萬元+高中職學費全免　行政院最快今拍板3大方案

▲教育部宣示將補助私大學生每年2.5萬元。（圖／記者許敏溶攝）



記者崔子柔／綜合報導

民進黨總統參選人賴清德拋出補助私立大學學雜費政見，欲縮小公私立大專學雜費差距，行政院則立刻拋出高中職學費全免等三大補助方案，遭酸是大撒幣、政策買票。教育部預計今（29）日討論、通過「拉近公私立學校學雜費差距及其配套措施方案」，估計將有59.1萬人受惠。

副總統賴清德20日在朝陽科大演講時指出，政府有責任縮短念公私立大學學費落差，研議縮短差距至少5成、大約2.5萬元。行政院長陳建仁21日表示，政府將提方案執行，同時搭配擴大公私立大專弱勢補助方案、高中職學費全免、學貸延長三項補助方案。

教育部指出，定額補助私立大專學雜費助學方案規劃將朝向「預算全額政府支應、拉近公私立大專學雜費差額、照顧經濟弱勢」原則來進行規劃。行政院會今日議程則有「拉近公私立學校學雜費差距及其配套措施方案」報告。

教育部先前表示，111學年度大專在學學生人數89.3萬人，其中約有21%、18.5萬名經濟弱勢學生運用助學補助措施，包括教育部學雜費減免、相關部會獎助學金及大專弱勢助學計畫等措施，89.3萬名在學生中，有65%是就讀私立大專，而獲得各項弱勢助學的學生中，有近80%就讀私立大專。

教育部指出，公立大專每年平均學雜費約6.2萬元，私立大專則約11萬元，學雜費差距近5萬元，大多數就讀私立大專學生，經濟負擔相對沉重，導致部分學生需仰賴就學貸款或課餘打工來貼補不足或其他生活支出，不利於正常學習，以及畢業後生涯發展，也讓學生在升學時會因為經濟考量來選擇學校與科系，而非適性選擇。