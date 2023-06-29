板橋驚現「紙紮全聯」天堂總店開張　萬人笑：這社區會漲

▲有網友在板橋某紙紮行發現「紙紮全聯」。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院，下同）

網搜小組／閔文昱報導

紙紮是一種祈福、祭祀的用品，許多華人都會在各個傳統節慶、宗教儀式上，透過焚燒的方式，將紙紮傳遞給神明或亡靈，而隨著科技進步，燒給祖先的紙紮品也不斷創新。有網友近日經過某間紙紮行時，竟發現有在販售紙紮的「全聯福利中心」，且相似度幾乎百分之百，讓他相當驚訝，將畫面PO上網後，引發不少討論。

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」發文分享，他27日經過板橋殯儀館時，意外再附近某間紙紮行發現一座「紙紮全聯」，且外觀高度還原，讓他直呼「陰間用全聯也是意外高級。」

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根據原PO照片，該間全聯的店名為「天堂總店」，門外還站著一名身穿制服的紙紮店員，店內也有許多店員正在待命中；該間店還附有一座小停車場，車格上同樣停放著用紙紮的汽車、機車，就連盆栽造景等細節都不放過，乍看之下還以為是一間真實存在的全聯，相當精緻。

畫面曝光後，隨即吸引上萬名網友按讚，不少人笑稱「我比較想開中油，畢竟每個往生者都必備一台車起」、「記得要燒一尊全聯先生，還有一隻『福利熊，熊福利』」、「燒全聯不划算，你還要多燒一堆員工支援收銀」、「可能是祖先想加盟全聯吧」、「全聯在冥府也開加盟店了，太生活化了」、「可能要定期幫進貨喔」、「這社區會漲」。

另外，還有專業網友透露「這個很貴呢！上次我看了一下價錢，就放棄了，7-11也不便宜」、「這個我之前看到3萬多，有點嚇到」。