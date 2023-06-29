將3歲、4歲女兒反鎖房間！狠心爸媽不給水食物...孩子餓到吃床墊

▲2名女童被長時間監禁在充滿糞便的房間，甚至餓得只能吃床墊。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

近日，美國紐約市兩名分別為3歲和4歲的女孩被父母監禁，在充滿尿液和糞便的房間裡，她們只能赤身裸體，並且吃骯髒的床墊果腹，而她們的父母被依綁架、非法監禁、入室盜竊等罪名拘捕，現在兩名女童已被送往醫療中心進行觀察和治療。

根據《每日星報》（Daily Star）的報導，5月3日上午，紐約市警方在一處公寓裡發現了受虐的2名女童，她們被發現時渾身瘀青且紅腫，並且裸體地待在滿是尿液和糞便的房間，甚至餓得只能吃床墊碎片。警方表示，臥室的門把手和壁櫥的門把被繩子綁在一起，當時他們直接踹開門，便看見了如此糟糕的狀況。

報導指出，女童的父母，40歲的斯蒂芬妮（Stephanie Grabowski）和45歲丈夫馬克（Mark Russell）被指控綁架、非法監禁、危害兒童和入室到竊等罪，而發現女童的那間公寓還是夫妻倆非法佔據的地方。員警逮捕了這對夫妻後，才發現到斯蒂芬妮曾在去年11月從兒童服務管理局潛逃，並被家事法庭發布逮捕令。

相關保護令發布後，孩子們被帶到兒童權益中心，護士們對她們進行了檢查，並向警方告知了虐童的消息。之後她們被轉往醫療中心接受治療，孩子們全身起了嚴重的皮疹，甚至連行走、站立、說話都有困難。據了解，這對夫妻已於本（6）月26日受審，並會在9月13日再次出庭。

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