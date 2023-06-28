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新建案施工讓「高捷隧道變形」！高市捷運局回應了

▲▼高雄捷運高雄車站。（圖／記者賴文萱攝）

▲針對高雄捷運隧道因建築施工變形，高雄捷運局表示，隧道變形量均在安全容許範圍內，設施安全無虞。（示意圖／記者賴文萱攝）

記者趙蔡州／綜合報導

臉書粉絲團「Care高雄」28日指出，建商的新建案導致高雄捷運的紅線隧道變形，質疑市府為何沒有公開、沒有告知大眾。對此，高雄捷運工程局回應，施工過程中一直有各大工程學會、土木技師公會等專業團隊把關，隧道變形量均在安全容許範圍內，設施安全無虞，相關監測仍持續進行中，請民眾放心。

臉書粉絲團「Care高雄」28日貼出「高雄市市4及灣市2市場用地BOT案可行性評估計畫總結報告書」，其中一頁寫到「建案距潛盾隧道轉彎段最短距離約5.3公尺，因隧道線形與工程行為及地質因素，連續壁外側施作無筋預壘樁作為保護措施，仍於連續壁施工造成隧道較大變形」。

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文章中「施工造成隧道較大變形」等字，引起「Care高雄」質疑，「建商新建案造成捷運紅線隧道變形不用告知大眾嗎，還是因為建商得罪不起，就大事化小、小事化無？」

▲▼捷運紅線隧道透過專業把關 安全無虞。（圖／翻攝自臉書／Care高雄）

▲▼捷運紅線隧道透過專業把關 安全無虞。（圖／翻攝自臉書／Care高雄）

▲Care高雄質疑高雄市府，建商新建案造成捷運紅線隧道變形，「不用告知大眾嗎？」（圖／翻攝自臉書／Care高雄）

對此，高雄捷運工程局28日澄清，建案在施工期間，即進行隧道監測作業，如監測資料判別顯示捷運隧道有可能在後續施工產生設施安全的疑慮，為確保捷運設施安全，即依「大眾捷運系統兩側禁建限建辦法」第14條規定通知建商停工，並要求建商應進行保護措施、提出安全評估及緊急應變計畫等處置措施，經國內各大工程學會、土木技師公會等專業機構審查同意後才復工，過程專業嚴謹。

捷運局進一步解釋，本府「高雄市市4及灣市2市場用地BOT案可行性評估計畫總結報告書」內容所述捷運設施安全議題，主要為會議中討論評估開發案之可行性參考，文中提及LUR26隧道乙案，建商亦依據「大眾捷運系統兩側禁建限建辦法」規定執行。本案建商提出相關安全評估及應變計畫經高雄市土木技師公會審查通過於112年2月16日同意復工，目前相關監測仍持續進行中，相關數據均在安全容許範圍內。

捷運局表示，「大眾捷運系統兩側禁建限建辦法」立法目的，即為確保捷運限建範圍內的工程行為對捷運設施的影響降到最低，潛盾隧道安全除施工前透過捷運主管機關（捷運局、高雄捷運公司）會商外，施工中也由專業機構（如技師公會、各大工程學會等）層層把關，以確保捷運設施安全，過程審慎嚴謹，請民眾放心。

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