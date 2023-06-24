天氣熱爆「只穿這件」搭捷運！阿嬤罵沒家教　她傻了：好受傷

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者屠惠剛攝）

記者朱祖儀／綜合報導

現在天氣越來越熱，不少人的穿著開始變得清涼。但一名女網友抱怨，近來因為受不了高溫，搭捷運時只穿了一件細肩帶洋裝，沒想到竟被一對老夫妻罵「沒家教、沒水準」，讓她聽了相當傻眼，直呼那些話對她造成不小的傷害，不禁感嘆「台灣某部分的人們什麼時候才要跳脫原本的舊有思維啊？」

原PO在Dcard發文表示，前幾天穿了細肩帶洋裝出門，原本外面有加一件罩衫，但因為實在太熱就脫掉大約10分鐘。未料搭捷運的時候，發現有阿公指著她說「欸欸你看那個人」，接著阿嬤跟著批評，「嘖嘖哎呀！現在的年輕人都這樣啦，可憐喔」，之後又罵說沒家教、沒人管、沒水準等。

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▲原PO穿細肩帶洋裝被罵沒家教。圖為示意圖。（圖／翻攝自Dcard）



原PO發現被指責後，無奈表示「我穿什麼樣的衣服應該不能成為評判我的標準吧？」且就算對方真的覺得她的穿著不檢點，也沒必要在當事人面前故意說出來。她也解釋，自己平時會多穿一件內搭或是外罩，當天也是因為實在太熱，才把罩衫脫掉的，結果才過不到10分鐘就聽到這些話，「認真說，這些話真的造成我不小的傷害，台灣某部分的人們什麼時候才要跳脫原本的舊有思維啊？」

不少人看到後紛紛表示，「把自己的價值觀強壓在別人身上的人很可憐，代表他們的眼界和水準最高就那樣」、「這衣服很普通耶，完全不露啊」、「哪裡不檢點！不檢點的是他們的腦袋」、「明明很有氣質，真不會說話」、「不用想太多，做自己就好，但也不是所有中老年人都是思想傳統古板的，至少我們家對穿著不是這樣」、「沒有什麼不檢點的服裝，只有不檢點的心態」。