快訊／屏東市機車撞瓦斯桶氣爆起火！4男1女送醫

▲屏東市林森路和民教路的交叉路口一處店家發生火警 ，消防人員趕往滅火。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣屏東市林森路和民教路的交叉路口於今(12)中午發生氣爆火警，屏東縣政府消防局獲報出動大批消防車及隊員前往滅火，先後救出5人送醫，據初步調查，有機車撞上路旁瓦斯桶後引發瓦斯爆炸，詳細原因仍待警消進一步釐清。

屏東市林森路和民教路口一處住宅，今天中午1時左右發生火警，消防局獲報派遣屏東、麟洛、屏二分隊、特搜及第一大隊共計出動12車29人前往搶救，由第一隊副大隊長楊景雄帶隊指揮。

13時16分回報屏東救護車載送2男(皆清醒，男50歲輕微燙傷，男20歲嗆傷)前往屏東醫院；13時21分長治救護載送2男1女(皆清醒，男82歲與女62歲皆輕微嗆傷，男31歲遭噴濺碎石砸傷手腳)前往屏東基督教醫院，該起火警共載送5名民眾(4男1女)送醫。

警方調查，今(12)日13時01分，歐姓駕駛(女，88年次)騎乘重機車因身體不適，自撞林森路一間小吃店瓦斯及招牌，導致瓦斯氣爆，店內3名員工及2名客人輕微燒燙傷，已分別由消防局救護車送醫，駕駛是否飲酒警方尚待查證。而除歐女外，店家傷者為劉男、(27年次）、徐女(50年次）、劉男(80年次）及顧客傷者為夏男（54年次）、賴男（90年次），共6名傷者。

警方呼籲，民眾駕車時務必審慎評估自身狀態，切勿勉強，以免發生意外。

