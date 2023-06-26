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超商限定販售！超邪惡「爆餡紅豆包」來了　只要25元開吃

▲▼7-11現蒸地瓜、萬丹紅豆包。（圖／7-11提供）

▲7-11限定開賣「萬丹紅豆包」，只要25元開吃。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

紅豆控快看過來！就有超商限定販售這顆超邪惡「萬丹紅豆包」，散發淡淡黑糖香氣的外皮，咬下是綿密又具有顆粒感的香濃紅豆內餡，每一口都充滿幸福感；另外，超商人氣小金條「現蒸地瓜」也將祭出優惠，6/28起「第2件85折」。

7-11於1300間門市蒸包機台限定開賣「萬丹紅豆包」，嚴選屏東萬丹紅豆，慢火熬煮出具有顆粒感的綿密內餡，且外皮還加了黑糖，散發出淡淡黑糖香氣，整體香甜不膩口，只要25元爽爽吃。

▲▼7-11現蒸地瓜、萬丹紅豆包。（圖／7-11提供）

▲7-11現蒸地瓜將在6/28起至7/25止展開「第2件85折」優惠。

另外，7-11於超過4500間門市販售的人氣小金條「現蒸地瓜」，也將在6/28起至7/25止展開「第2件85折」優惠。

▲▼COMEBUY經典芭樂系列系列升級了。（圖／COMEBUY提供）

▲最新土芭樂手搖杯開喝了。（圖／COMEBUY提供，下同）

COMEBUY「經典芭樂系列」推出全新升級版「晶蘇芭檸綠」，使用清香微甜的土芭樂搭配檸檬，再放進有咀嚼感的寒天晶球、高纖小紫蘇，夏天來一杯肯定超消暑，還有熱銷10年的「芭樂檸檬綠」，是土芭樂汁結合檸檬、茉莉綠茶的組合，而「芭樂多多」則選用土芭樂加上養樂多，酸甜又好喝，即日起於全門市上市，任選2杯還送經典搖滾傳奇杯袋1個，數量有限、送完為止。

▲▼COMEBUY經典芭樂系列系列升級了。（圖／COMEBUY提供）

▲買芭樂系列飲品還送杯袋。

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