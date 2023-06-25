嘉義縣景山國小推動視力保健　學生裸視近視比例降低





▲▼ 嘉義縣景山國小推視力保健 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁伊森／嘉義報導

嘉義縣景山國小推動視力保健計畫奏效，一年級新生視力不良率從107學年38.89%下降到111學年8.33%；全校裸視視力不良率51.22%下降至33.33%，共下降17.89%，更低於全國、全縣平均，視力不良就醫率年年100%，代表嘉縣參加視力保健績優學校遴選脫穎而出，獲全國特優第一殊榮。

景山國小是偏遠海區小校，本、分校學生共86人，110學年度也曾獲全縣特色認證「重健康」掛牌學校，校長龍懷成指出，學校推動各類動態社團，足球、籃球、田徑、桌球、直排輪等，學童天天都有120分鐘戶外活動時間，主題課程「樂活景山」主軸包括運動、健康促進、安全衛生等省思，將健康素養延伸至家庭及社區。

此外，學生落實體衛組長曹淑蕊老師的「護眼密碼853240幫我刪惡視力」策略，校護周秀霞也力推「遠視儲備足」，針對高度近視學生關懷避免持續惡化，多管齊下，學子潛移默化養成保健習慣。

許心瑜老師說，學校視力保健課程和體驗活動讓學生認知視力不良困擾，也更願意規劃護眼行動。蔡世強同學表示，學校有許多空間及課程讓倡導視力保健重要，下課時同學們自主提醒彼此要到戶外活動；林妤恩同學說，自己制定保健守則和家人、同學遵守，真的能有效減少3C產品使用，覺得視力更健康了。

教育部健康促進學校輔導計畫中央輔導委員黃俊豪校長指出，景山國小建立支持性環境與健康服務，更與布袋鎮衛生所、補教安親機構結盟，結合家長與社區力量，營造保護視力的環境氛圍。

縣長翁章梁說，景山國小有這麼多資源，獲得特優第一實至名歸，培養孩子「好習慣、重健康」的認知，是嘉義縣教育的願景。