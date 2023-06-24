7旬翁遭詐勸不聽！堅持匯出130萬　請回警所勸2小時打消念頭

▲7旬翁受假警調詐騙不疑有他，赴農會欲匯款130萬元。（圖／鳳林警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮鳳林警分局瑞穗分駐所日前中午左右，接獲瑞穗鄉農會行員通知，有1名7旬老翁欲匯出新台幣130萬元鉅款，行員懷疑老翁疑似遭到詐騙。所長楊思恆會同另2名員警，趕赴現場阻詐成功。

警方表示，李姓老翁接獲佯稱是地檢署檢察官電話，因涉及刑事案件，必須提領現金130萬代為保管，案件釐清後再發還，因老翁心存恐懼，現場員警雖一再勸阻仍深陷詐騙說詞。幸虧所長楊思恆靈機一動，先將老翁帶回分駐所休息，並通知偵查隊長及家屬到場偕同勸說，無奈此時老翁仍不疑有他。

▲員警將老翁帶回分駐所休息，再持續勸說2小時後，終於讓老翁恍然大悟取消滙款念頭。

最後警方利用網路搜尋已發生之詐騙案例及受理詐騙經驗，並輔以署長反詐騙影片，在歷經2小時的勸阻後，老翁總算恍然大悟，並保證不會再相信不明來電，並十分感謝農會行員與警方的熱心協助，讓他免於受騙。

鳳林分局表示，法院、檢察官和警察絕不會打電話要求匯款、轉帳或監管帳戶，也不會要求民眾到超商接收傳真公文，若有任何類似的來電，即為詐騙電話，切勿輕易採信，民眾若接獲電話有詐騙疑慮時，請立即撥打165反詐騙專線查證，民眾亦需隨時更新反詐相關資訊，堅守反詐「三要原則」要冷靜、要查證、要報警，及「三不原則」不隨意交付個人資料，不隨意聽從指示操作ATM或網路銀行，不理會來路不明的電話或訊息，才能避免受騙上當。