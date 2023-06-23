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不敢躺平　中國年輕人興起「Gap Day」

▲▼Gap Day成大陸年輕人流行用詞。（圖／翻攝自小紅書）

▲Gap Day成大陸年輕人流行用詞。（圖／翻攝自小紅書）

中央社

背負升學與就業壓力下，絕大多數中國年輕人不敢「躺平」，也沒有機會過空檔年（Gap Year）。有人因此在社群發明了一種生活方式：Gap Day，只求在忙碌生活中放空一天，現在蔚為風潮。

歐美年輕人流行Gap Year，他們完成學業後不急於升學或工作，在空檔年尋求自己感興趣的生活體驗，透過旅行、打工、擔任志工等活動探索自我，尋求人生目標。

但是，絕大多數中國年輕人沒有這樣的機會。

澳洲廣播公司（ABC）中文網報導，「在Gap Year中，父母總是叫我工作怎麼辦？」23歲剛剛大學畢業的李布果（Buguo Li）說，她現在和父母居住在廣州。

李布果去年拿到了理想院校的錄取通知，距離開學還有半年多的時間，她想用這段時間來作為自己的Gap Year。

「我從小就是被爸爸媽媽逼著學習，逼著練琴，就很多事情是他們一步一步推著我去做的。」李布果說，她想用Gap Year做一點自己想做的事情，例如新的愛好。但是她的父母更想催促她在這段時間找一份工作。

李布果在Gap Year初期也曾因為同齡人的生活狀態而產生巨大的焦慮。「看到同學們上班賺錢我就焦慮」。另外還有一些同齡人，他們都有大廠實習的經驗，所以她就比較著急，也深深陷入了自我懷疑和否定。

在各種因素的催促下，李布果試著做了一段時期的實習，但是眾多的工作任務和超長的工作時間使她身心俱疲，隨後不得不辭掉了這份實習。

像李布果這樣在工作中面臨巨大壓力的年輕人，在社群平台發明了一種新的生活方式：Gap Day。

據界面新聞報導，Gap Day的說法最初出現於社群小紅書的一位博主的學習分享筆記，她將自己從下午5時10分開始休息的這一天稱作Gap Day。此後，這一略帶自嘲的說法不斷傳播，蔚為潮流。

中國社群平台相繼出現了「Gap Day，更適合中國寶寶體質的Gap」、「無法擁有Gap Year，那就給自己一個Gap Day」等表述。有人認為這反映了人們無處安放的焦慮，也有人指責這種「自嘲」抹殺了休息的正當性。

今天在微博搜尋Gap Day，瞬間跳出許多年輕人的相關貼文，他們大多分享自己終於可以抽出一天空檔去微旅行、喝咖啡或是大吃大喝。一些網友無奈表示，端午假期只有一天可以Gap。

去年畢業季，「中國人沒有真正的Gap Year」登上了熱搜。當時網友們感慨，中國人沒有真正的空檔年，只有考研、考公等道路可供奮鬥，人們期待閒暇時刻，卻又不敢停下。

在這種情況下，Gap Day的出現更顯無奈，它將原本以年為單位的時間縮短到一天，原本象徵的「尋求自我」變成了喘一口氣、休息一下的妥協，似乎在說：「如今我們只要擁有一個Gap Day，就已經難能可貴了。」

報導指出，在Gap Day之前，霸佔中國社群平台的熱詞一度是「躺平」或「擺爛」。如果說「躺平」還具有一絲反抗意味，直指某種試圖退出無意義的競爭、回歸自我的姿態，那麼Gap Day似乎暗含著向繁忙勞苦「繳械投降」的態度。

報導形容，在隨時可能被拋下的競爭中，毫無心理負擔的「躺」可能是一種自欺欺人的說法。因此，Gap Day的出現並不奇怪，不過是沿著這一脈絡而來的戲謔之語，反映出的是人們在飄忽不定的生活中對於休息的焦慮。

「什麼時候才能心安理得的gap一下……別說gap year了，感覺gap day在中國人心裡都是一種罪惡」，一名中國年輕人今天在微博提出了發問。

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