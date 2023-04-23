桃園失智婦外出迷途　里長PO照到社群迅速找到家人

▲迷途的林姓失智婦人僅會客語，一度讓警方無法明白她的訊息。（圖／平鎮警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市86歲林姓婦人22日下午趁著天氣放晴，獨自到附近的公園活動筋骨，沒想到出門後，疑似失智症發作，竟然忘了回家的路，呆坐在商店外的長凳上，不知所措，店家發現後報警處理，所幸經里長將婦人拍照PO到群組，經網友一陣指認後，終讓老婦人平安返家。

▲經里長PO照至群組終於指認身份，並通知家屬帶回。（圖／平鎮警分局提供）

平鎮警分局宋屋派出所所長鄭榮捷表示，家住平鎮區合作街的林姓婦人昨日下午向家人表示想去住家附近的公園散步，活動一下筋骨，老婦人的家人雖然顧及她的身體狀況有所勸阻，但仍拗不過她的脾氣，只好答應讓她出門。沒想到老婦人出門後，卻疑似失智症發作，竟然忘了回家的路，獨自坐在商店外的長凳上發呆，店員發現後也立即報警處理。

宋屋派出所警員黃佳祥及陳韋諺接獲通報前往察看，無奈老婦人僅會使用客語，其他聯絡方式也無法清楚提供，員警只好和附近的民眾合力研究老婦人的語意，並利用警用資訊系統的輔助，廣興里里長吳明香接獲通知前來，也趕緊將老婦人的照片張貼在社區的群組供大家協助指認，總算順利查出她身分，並通知家人帶回。